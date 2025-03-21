打擊出售冒牌化妝品拘5人　檢9千件貨總值200萬元

香港海關3月11日及13日在上水及元朗採取特別執法行動，打擊售賣冒牌物品活動，檢獲約9000件懷疑冒牌香水、化妝品及護膚品，估計市值共約200萬港元，行動中5人被捕。

海關早前主動巡查全港各區，發現上水和元朗有店舖售賣冒牌化妝品。經深入調查及在商標持有人的協助下，海關人員在上述日子採取執法行動，突擊搜查5間位於上述區域的零售店舖，檢獲一批懷疑冒牌物品，包括香水、化妝品及護膚品。

行動中，海關拘捕1男4女，年齡介乎27歲至47歲，包括1名店舖負責人及4名售貨員。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。

海關指出行動檢獲的冒牌貨品包裝精美，仿真度高，當中其中一盒冒牌胭脂，正貨顏色為粉紅色，但冒牌貨品偏橙紅色，顏色相距甚遠。另外，冒牌貨品的價格，由60至1200港元不等，為正貨價的3至7成。海關已經將涉案懷疑冒牌物品樣本送往政府化驗所作測試，初步結果顯示相關樣本並未含有過量重金屬。

海關會繼續加強巡查和執法，嚴厲打擊售賣各類冒牌物品的活動，並提醒消費者應光顧信譽良好的店舖，如對產品真偽有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。商戶於採購物品時亦應小心謹慎，因售賣冒牌物品屬嚴重罪行，須負上刑責。

根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款50萬港元及監禁5年。