房委會通過收緊公屋富戶政策　按入息繳交2.5至4.5倍租金

政府擬落實收緊公屋富戶政策，房屋房委會資助房屋小組委員會今日(21日)通過收緊公屋富戶政策，，提高富戶額外租金及降低富戶入息限額，由現時按入息水平繳交1.5至2倍租金的「兩級制」改為「三級制」。受影響租戶將按入息，分別繳交2.5倍、3.5倍及4.5倍租金；超限額5倍則須遷出。

新額外租金水平將從今年10月的申報周期開始實施，第一批公屋富戶將於明年10月1日按新額外租金水平繳交租金。富戶租金一般佔家庭總收入較低。消息指，在提高富戶租金後，其租金佔比會達到11%，雖仍不及私樓但也與一般公屋租戶相若。

同時，遷出公屋單位的入息限額水平亦有所調整。消息指，當公屋租戶在兩個申報周期(即四年)的入息水平均超逾公屋入息限額4倍但不多於5倍，必須遷出公屋單位。預計最快必須遷出的日期是2029年10月1日。

房委會消息指，自下一期居屋銷售計劃起，綠白表配額比例將調整至50：50。正繳交額外租金的公屋富戶在自願遷出單位後可保留「綠表資格」4年。安排將於10月1日實施。房委會之後還會要求各家庭成員各自申報是否擁有香港住宅物業，以識別作出虛假申報的人士採取執行管制措施。另外，據悉房委會通過收緊「富戶政策」能增加逾15億港元收入。

最後，理順「富戶政策」的執行細節將會在今年3月31日開始實施。「批出新租約政策」和「公屋租約事務管理政策」採用與「富戶政策」相同的執行標準，相關政策會於同日一併執行。