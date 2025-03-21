內地民眾出國被騙至反華培訓　喊反動口號虛構被迫害謊言

國家安全部周五（21日）發文指，境外一些組織機構近年誘騙中國公民至國外，威逼其從事污衊抹黑中國國安活動，嚴重威脅國安和公民人身安全。其中有人出國逐夢，卻被境外移民中介介紹付費參加反華培訓，在寫滿反動標語的教室內高喊反動口號，還要被迫留下照片等影像紀錄，最終價值榨盡流落街頭。

文章透過兩個真實案例起底移民黑色產業鏈，其中王某輕信他人推薦，找到某境外移民中介，幻想出國務工賺取高薪。繳納10萬元人民幣（約10.7萬港元）代辦費後，移民中介為其度身打造「移民方案」，製作假學歷、假戶口本和相關出境手續，但出國後王某竟被中介負責人介紹給境外反華組織人員，付費參加所謂「課程培訓」。非法中介還偽造大量文件材料，虛構當事人在境內被迫害的故事，嚴重損害中國形象。王某不久後因無力續繳「培訓費」，逐漸意識到受騙，移民中介卻「人間蒸發」，其生活陷入困境，最終在家人接濟下艱難返國。

另在境外打工的洪某為獲得某國公民身份，找到某移民中介，在交齊高額手續費後，移民中介編造洪某在境內被迫害的謊言，虛構劇本、偽造證明尋求政治庇護，但被發現資料存在問題。為了實現移民夢，洪某打黑工賺錢，但仍無力支付後續費用，只能放棄辦理。國安機關工作發現，有受害者遭洗腦，假戲真做誤入歧途，淪為境外反華勢力的炮灰。文章呼籲民眾保持警惕，如遇非法中介或反華組織誘騙欺詐及相關可疑情況，可向國安機關舉報。