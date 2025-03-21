法國航空服務公司落戶香港　發展亞洲首個飛機部件處理及交易中心

港府揚言發展國際航空樞紐，但至今仍缺乏飛機裝拆、認證的公司及人才。法國航空服務公司與機管局今日(21日)簽署備忘錄，探討在港提供飛機拆解、部件回收、人才培訓等專業服務，推動香港發展成為亞洲首個飛機部件處理及交易中心。該公司透露，現時正與當局共同物色合適用地，又指出最快可半年培訓首批技術人員。

法國航空服務公司伊利奧(Elior Group SA)今日宣布有意拓展香港業務。亞洲行政總裁張羿介紹，公司在外國有為法國空中巴士及美國波音提供飛機裝嵌及拆解服務，將退役飛機的紀大部分零件拆解及再重用，等供應予壞飛機維修。她提到，情況有如醫院及器官捐贈中心一樣，將捐贈者有用的「心、肺」器官交予病人，但強調服務並非收買佬。此外，公司亦有提供飛機質素估值，租借交收服務，她相信相關業務有助香港發展。

至於會在港會發展的業務類型，張羿指初步仍與機管局及政府研究中，會找香港欠缺的種類，又提到，公司在港面對土地及欠人才挑戰，正分別在機場內及其他地方覓地設裝拆工場、倉庫等，令航空公司需零件維修飛機時會來港，才能令本港做到國際航空中心。

另一方面，張指出香港未有飛機裝拆及認證人才，現時飛機維修員主要為東南亞外勞，而本地工人流失率亦高，期望引入「含金量」較高的職位吸引本地人入行，料會與香港航空學院合辦課程，首階段會法國人才來港提供服務及訓練本地人才，料最快半年可培養首批本地專才。

至於為何落戶香港，公司主席兼行政總裁Daniel Derichebourg表示，香港位於全世界中心的中心，過去已在港設有業務10至15年，期望在香港設立亞洲業務的戰略中心，進一步拓展業務至中國等地市場。他又說會積極研究本港各種發展機會。