收回成本為原則檢視場館費用　康文署：不削減活動數量

港府財赤下，各部門都要開源節流。康文署今日(21日)表示，目前正檢視設施場館的收費，預料會以「收回成本」為原則，有結果會向公眾公布。署方續指，不會削減活動數量，又透露今年將舉行多個文化活動，包括6月舉辦首屆香港非遺月。

康文署去年已稱與文化體育及旅遊局一同檢討設施服務的收費，「調高亦不出奇」。事隔一年後，署長陳詠雯表示，指調整收費會以「收回成本」為原則，正檢視服務收費與成本的距離，不過暫未有計劃調整收費的時間表，有結果會再向公眾交代。

她提到，對上一次調整收費已是2013年，多年來的成本不斷增加，是時候檢討文化及康樂服務的收費，並強調會平衡市民的負擔能力。陳又說會透過簡化程序以節省開支，不會減少提供多元化的節目。

至於今年署方將舉辦多個重點品牌項目及節慶，包括4月至7月會舉辦香港流行文化節，主題是「喜尚+喜」，歌手王苑之、雲浩影等帶來超過20個節目，料吸引逾30萬人次。另外，署方會在6月推出首屆「香港非遺月」，節目包括「遊走社區系列」、「離島非遺系列」等；6月至9月亦會有第2屆中華文化節，舉辦280場演出，預計參與人次達到90萬。