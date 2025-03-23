曾捲賣月餅風波　三隻羊獲准恢復經營

合肥三隻羊網絡科技有限公司（三隻羊公司）去年被揭直播帶貨存在問題，包括出售未在香港產銷「香港美誠月餅」等，被罰款超過6,894萬元（人民幣，下同，約7,377萬港元）。合肥市聯合調查組周日（23日）確認三隻羊公司已足額繳納罰款，綜合評估認為整改符合要求，具備恢復經營條件。

通報指，三隻羊公司去年10月11日就「香港美誠月餅」及「澳洲谷飼牛肉卷」等涉案產品，已累計賠付逾2,777萬元（約2,971萬港元），並繼續按照應賠盡賠原則，執行退一賠三標準，做好退賠工作。針對三隻羊公司在選品品控、宣傳推介、售後服務及內部管理等方面存在問題，市聯合調查組指導其制定具體整改措施89項，督促其抓好整改落實，並要求其深刻反思此前直播過程中不當言行，認真落實網絡文明行為規範要求，切實加強主播人員及直播活動規範管理，強化社會責任，自覺樹立良好形象。

經三隻羊公司申請，市聯合調查組組織相關主管部門與律師及消費者代表等綜合評估，三隻羊公司整改符合要求，具備恢復經營條件。下一步，市聯合調查組將堅持監管規範及促進發展並重，健全常態化監管制度，加大監管執法力度，優化監管方式方法，推動平台企業規範經營、有序競爭、提升質量，規範市場秩序，切實保障消費者合法權益。