面積細過公屋　議員指富戶寧減薪不買居屋　當局：有唔同戶型

近年政府在部分居屋項目使用組裝合成法興建，議員梁文廣今日(26日)在立法會口頭質詢政府，指有準業主獲告知單位的廚房及廁所為「預製組件」，導致部分人決定「撻訂，另有議員關注公屋和居屋的設計有「可換性」，導致「富戶」寧願減薪亦不願買居屋。當局澄清公屋和綠置居有可換性，能讓政府調節供應及讓期望有自置物業的公屋居民上樓。

房屋局局長何永賢指房委會在2000年在公屋開始使用預製廚房及廁所，及後推展至居屋，至今涉及8萬個單位。她表示，業主收樓後的執修清單中，涉及廚房及浴室的漏水等事項，預制組件比傳統現場施工少80%。她指現時居屋廚房設計，配合傳統家庭明火煮食習慣及相關條例，提供4面放火牆和防火門。而就單生人士或小家庭，她指會在小單位研究開放式廚房，但涉及消防裝置的設置和檢查，會進行更詳細研究。

議員洪雯指現時公屋和居屋的設計有「可換性」，導致「租住嘅公屋同用幾十萬買嘅居屋完全一樣」。她又認為政府為追求關鍵績效指標，居屋單位面積有時甚至比公屋小，導致「富戶」寧願減薪亦不願買居屋。她關注政府會否檢討居屋質量，體驗房屋階梯價值。

何永賢澄清，公屋和居屋沒有可換性，但公屋和綠置居有可換性，又指居屋的4種戶型每樣都比公屋屋大一點。她表示，綠置居的可換性能讓政府調節供應，綠置居亦能讓期望有自置物業的公屋居民上樓，讓他們有多一個階梯上流。