華智庫：受紅海危機等牽制　美軍在南海軍事存在趨極限

中國智庫「南海戰略態勢感知」周二（25日）發布《2024年美軍南海軍事活動不完全報告》，提到自2009年以來，美軍在南海針對中國軍事活動的頻次和烈強度顯著提升，但受紅海危機等牽制，美國在南海的常態化軍事存在已趨於極限。

據統計，美軍大型偵察機去年在南海空域抵近偵察約1,000架次，海洋監視及測量船累計活動706個艦日，較前年顯著增加，全年有343天至少有一艘偵察船在南海行動，幾乎沒有空窗期。但報告指出，雖然美軍船機在南海活動頻次明顯增加，聯合菲律賓等盟友的演習及行動擴大，但美國航母等平台數在南海的數量和活動強度卻明顯下降。去年美軍航母打擊群在南海活動增長8次，但其中5次活動僅3至5天，多數都是「快進快出」而非長期部署。

報告指出，去年美軍在西太地區部署的兩個兩棲戒備群均未入南海活動，呈現真空狀態，且宣示性行動明顯減少，反映其兩棲戒備群難以在該海域維持常態化存在。報告認為，由於美國海軍主要平台數進入增量瓶頸，加上紅海危機和以巴衝突等局勢升級，美軍只能提升現有軍事力量的存在感，在南海活動受限的趨勢無法改變，即使紅海危機平息，能在印太部署的海空兵力仍有限，未來可能加大無人平台或自主武器部署。