七欖周五及周末啟德體育園舉行　33個餐飲設施及酒吧全營業

香港國際七人欖球賽將於本周五（28日）至周日（30日）首度移師至啟德體育園主場館舉行。啟德體育園今日(26日)表示為配合賽事，主場館上蓋將於星期五關閉，並於星期六及日打開。而啟德承啟道的的士落客區將首度開放，但只供落客，上客則要到宋皇臺道上落客區。而主場館33個餐飲設施將全部開放。

啟德體育園表示，主場館外圍設有球迷村等娛樂活動設施。他指驗票及安檢程序會在主場館外圍進行，呼籲入場觀眾盡早打開手機應用程式顯示電子門票。他再次提醒市民不要帶超過35厘米長雨傘及水樽等物品入場。

啟德體育園亦指今次七人欖球賽使用真草草坪，具有良好穩固性及減震效果，使運動員有更好發揮。賽事首日，場館會配合場內表演安排關閉上蓋；周末則會打開上蓋，可感受熱烈氣氛。主場館共有33個餐飲設施，其中包括全亞洲最長的運動酒吧The Champion；而體育園零售區有各式各樣餐飲設施，有70多間可享用多國美食的餐廳；同時還會舉辦啟德美食海灣嘉年華，有近30個攤位，為市民提供更多餐飲選擇。

此外運輸署總運輸主任冼佳慧表示，運輸署預計，為期3日的活動期間，每日將有超過4萬名觀眾入場，再加上舉辦時間為周五及周末，相信交通會較繁忙，呼籲觀眾使用公共運輸工具。