台出版社總編富察犯煽動分裂國家罪　判囚3年

台灣八旗文化出版社總編輯富察（本名李延賀）前年被上海國安單位拘捕，案件於上月17日一審公開宣判。大陸國台辦周三（26日）表示，富察犯煽動分裂國家罪，判囚3年，沒收個人財產5萬元人民幣（約5.4萬港元）。

國台辦周三上午舉行例行記者會，發言人陳斌華表示，上海市第一中級人民法院開庭宣判富察案，依法依規公開公正。宣判後，富察當庭表示伏法認罪，在法定上訴期內未提起上訴，相關判決已依法生效。陳斌華表示，當事人和家屬清楚相關刑期，而作為發言人本不願公開討論具體細節，但民進黨當局卻對此一再炒作，想誣衊抹黑大陸的司法體制，完全是別有用心。

近期傳出一對台商父子在湖北武漢被拘留，台灣陸委會曾表示已由台灣海基會向大陸海協會發函，並獲致電回覆。陳斌華表示，不了解該案具體情況，並稱海協會電話回覆海基會一事純屬子虛烏有。對於美國總統特朗普早前宣布台灣晶圓代工大廠台積電在美擴大投資，陳斌華指台積電已成為砧板上任人宰割的肥肉，形容台積電已變成「美積電」，批評民進黨為了倚外謀獨，只會在賣台、毀台的路上愈走愈遠。

至於解放軍上周在台島周邊舉行軍演，陳斌華強調是對台獨分裂圖謀和外部勢力干涉的震懾懲戒，是捍衞國家主權和領土完整的必要之舉、正義之舉。而台軍漢光演習假想2027年大陸攻台，首次推出立即備戰操演，他指不管民進黨當局如何裝腔作勢、吹哨壯膽，都是換湯不換藥的「假把式」、不堪一擊的「花架子」，任何「以武謀獨」、「倚外謀獨」的圖謀都是死路一條。