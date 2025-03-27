國台辦專欄半日收323封台獨舉報　涉11人包括多名網紅

大陸國台辦周三（26日）上午宣布，在官網推出「台獨打手、幫兇迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」。截至當日下午5時，國台辦共收到323封舉報郵件，被舉辦的台獨分子包括台灣內政部長劉世芳，民進黨立委沈伯洋、民防組織黑熊學院金主曹興誠，以及多名網紅等11人。

國台辦公開首波被舉報的台獨打手名單，除了劉世芳、沈伯洋、曹興誠，還有民進黨立委吳思瑤、黃捷，台北地檢署檢察官林達、林俊言、林俊廷，牙醫史書華、網紅溫子瑜（八炯）、陳柏源（閩南狼），其中林俊言是偵辦民眾黨前主席柯文哲案件的檢察官。國台辦周三晚上9時許以回答記者方式指出，經梳理已收到的舉報線索，舉報郵件均控訴相關人員的惡劣行徑，如羅織罪名打壓在野黨，威脅解散統派團體，蓄意羈押支持兩岸關係和平發展的人士，公然侵害大陸配偶正當權益、叫囂「獵殺」陸配等，表達對受其打壓迫害的強烈憤慨。陸方將進一步核查舉報資訊，對這些打手、幫兇依法追責。

針對國台辦的動作，台灣陸委會周三下午透過書面回應稱，北京一再設置各種名目的舉報信箱，只是企圖形塑對台長臂管轄的錯誤假象，對台灣人沒任何效果，只是阻撓、破壞兩岸交流。陸委會又指，在中共歷史上，慣以舉報制度來打壓異己，鼓勵舉報只會「擴大化」、「外溢化」最後造成災難，這才是真正的政治打壓。