白衣人案罪成漢　串謀販毒加監16年8個月

2019年7月21日晚元朗西鐵站一帶發生襲擊事件，其中一名男子涉在西鐵站內連同「白衣人」參與暴動及襲擊站內的其他人。他早前承認暴動及串謀傷人罪，被判入獄5年3個月。至今日（31日），這名男子再於高院承認串謀販毒罪，揭發他曾在2021年，安排「豬仔」收取由巴西寄來的可卡因。他被判囚16年8個月，刑期與「白衣人」案全數分期執行。同案另一被告則囚17年4個月。

今日接受判刑的是王浩昇（現年30歲）及陳曉東（27歲）。其中王浩昇涉及「721」暴動案，判囚5年3個月。兩人今日承認串謀販毒罪。王浩昇被判囚16年8個月，刑期與「白衣人」案全數分期執行。陳曉東則囚17年4個月。

同意案情指，2021年6月，海關檢查由巴西寄出的12個紙箱，內藏70塊肥皂，檢驗後發現含4173克可卡因，收件人為一名叫「Nguyen Tak-Shing」的人。翌日，一名姓謝16歲少年出示收件人授權取貨。海關把藏毒紙箱換成另一個紙箱交給謝。謝把全部紙箱運至元朗八鄉一處。

案情續指，海關人員尾隨，並趁他們把貨物搬落地時上前表露身份，拘捕在場人士，包括兩名被告。謝在警誡下指，陳曉東指示他收貨，他可獲1,000港元報酬。王浩昇指，他是幫債主收貨，報酬5,000港元。陳曉東則指，王浩昇給他5,000港元，要他找人收貨。據訊息紀錄顯示，2021年5月尾開始，兩名被告開始討論收貨一事。王向陳稱，若任務成功，可獲8至9萬港元；不成功則獲3萬元。王又着陳找「豬仔」收貨，同時警告陳一旦事敗，後果將會很嚴重。

案件編號：HCCC398/2023