欖總擬推重用杯未果　環團推算七欖派86萬件即棄餐具

香港國際七人欖球賽昨晚(31日)煞科，綠色和平在賽事首兩日實地調查場內小食店及球迷村櫃枱，推算3日共派發約86萬件即棄餐具，包括約51萬個杯；又發現企業包廂仍有「雙重標準」出現大量玻璃酒樽等禁止帶入場容器。另外團體稱，主辦單位曾提出使用重用杯不果，促體育園方盡快設立重用杯系統，源頭減少盛事廢物。

七欖3日賽事吸引逾11萬人次入場下，產生的廢物亦數之不盡。綠色和平減廢團隊及義工在賽事之首兩日(29日及30日)下午各進行3次各30分鐘的統計，隨機計算場內8間小食店的16個櫃枱、球迷村8個櫃枱派發的即棄餐具數量，及場內13部飲水機旁提供的即棄紙杯數量。團隊推算3日賽事共消秏超過86萬件即棄餐具，當中即棄紙杯的棄置量約有51萬隻杯，佔整體餐具的60%。

啟德體育園主場館雖列明「請勿攜帶任何容器進場」，但環團繼於月初「世界格蘭披治桌球大獎賽2025」後，再發現七欖賽事的企業包廂擺放多種禁止攜帶進場的容器，包括玻璃酒樽、連蓋膠水樽及未拉蓋的罐裝飲品，質疑體育園再次違反自訂規則兼雙重標準，有關容器若可以出現於包廂而不構成安全問題，為何園方卻以安全理由禁止觀眾攜帶自備杯或提供重用杯。

另一方面，綠色和平留意到有提供至少3種重用水壺，推算3日使用次數超過6.6萬次，但指場館仍但不提供重用杯令場內產生大量的即棄紙杯廢物。團隊稱於不同渠道獲得可靠消息指，欖總曾向體育園提出在主場館使用欖總自家重用杯，唯最終未能成事，未能延續過往七欖在大球場提供重用杯的環保措施。

綠色和平項目主任譚穎琳表示啟德主場館內的飲水機較香港大球場倍增，但卻禁止觀

眾自攜容器進場又不提供重用杯，令紙杯消耗量十分驚人。此舉不但與減廢原意背道而

馳，更反映啟德的環保措施只屬門面工夫。譚又指早前已分別去信欖總及啟德體育園查詢，但至今早仍未獲回覆，促請體育園作出公開回應。

啟德體育園早前引入首台大型廢物分解系統，並在七欖期間投入運作，處理活動期間收集的廚餘和紙類廢物，系統每日可將逾200公斤廚餘、紙杯及其他紙製容器轉化為堆肥，料近85%的固體廢物經處理後將直接蒸發，園方冀藉此減少園區在大型活動期間的廢物棄置量。園方早前亦指活動主辦單位可因應活動的性質和安排，向園方申請在指定區域為認可的參加者提供食品和飲料，但需確保安全並符合場地要求。