指迪士尼年內償清政府貸款　毋須額外注資擴建計劃

當局指政府保持大股東的地位是「重要」，能夠主導參與及投入主題公園發展。

立法會經濟發展事務委員會今日(1日)討論香港迪士尼公園最新進展報告，該主題公園本年度總入場人次按年上升21%至770萬港元。有議員關注擴建計劃是否需政府注資；亦有議員關注主題公園何時能歸還尚餘4成的貸款，當局指擴建毋須政府額外注資，主題公園年來能還清貸款，款項會用作主題公園的自資園區。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，主題公園本年度總入場人次按年上升21%至770萬港元，未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利按年增加13.99億港元，至23.23億港元。她指該主題公園今年將開幕20周年，6月起會有一系列新節目，當局會和主題公園合作推進擴展餘下的項目，並確保業務協同效應。

樂園度假區行政總裁莫偉庭表示，現時仍面對疫情後延續以及本地經濟因素的影響，本財政年度的人客比率為40%本地、38%內地、22%其他，首5位其他客源市場為非律賓、台灣、泰國、日本、新加坡，他又說，樂園為本地生產總值增加24億港元及22,000就業機會。

有議員指政府曾表示會在適當時候出售股份，關注政府是否計劃出售。羅淑佩重申，該主題樂園是本港重要基建，政府保持大股東的地位是「重要」，能夠主導參與及投入主題公園發展。

另一議員周文港關注擴建計劃詳情，以及未來主題公園未來會否在深圳宣傳。羅淑佩指其中一個擴建園區由發展基金支付，另一個由主題公園盈利支付，政府毋須額外注資。莫偉庭表示，主題公園無意在立法會申請更多資金，又指大灣區旅客令主題公園盈利增長，會繼續宣傳。

議員陳勇認為政府現時財政壓力大，關注主題公園何時能歸還尚餘4成的貸款，或在財政上支持旅遊業。羅淑佩指主題公園本年內會償還，但股東同意將相關的資金，化為主題公園的自資園區，政府亦認為會較好。

旅遊界議員姚柏良認為大嶼山有不同世界級景點，關注政府是否有方案打造大嶼山成為旅遊島。他又認為主題公園仍能力令「過境客」變成「入境客」，關注會否提供特別優惠及透過品牌吸引。

羅淑佩認為現時契機「明顯」，機管局已宣布發展Sky city，亞博館亦會有第2期，主題公園有協同效應。她期望主題公園把握「粵車南下」基於，若能成為旅客第一個景點就更好。莫偉庭指主題公園期望成為本港及大灣區的樞紐，會盡力留住旅客。