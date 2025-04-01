專業機構及註冊局資源有限　學會倡設專責機制應對簡樸房認證投訴

港府就規管「簡樸房」的最新建議方案近日出爐，有學會就新方案中部分技術細節提出意見。香港測量師學會今日（1日）表示，對政府最新的「簡樸房」認證方案表示關注，建議參與認證工作人士應由熟悉《建築物條例》的專業人士進行；以及就有關認證人士的紀律行動及處分設立專責機制，處理對認證專業人士的投訴及紀律行動。

測量師學會表示，原則上支持政府改善基層住屋條件的目標，但就新建議方案中部分技術細節有所意見。學會認為，目前市場上具資格的專業人士人數充足，足以應付認證需求，毋須為增加人手而降低專業門檻，建議「簡樸房」認證工作應由熟悉《建築物條例》的專業人士進行，而本港熟悉《建築物條例》的專業人士主要包括認可人士（AP）、註冊結構工程師（RSE）和註冊檢驗人員（RI），這些人士受《建築物條例》嚴格規管，負責樓宇安全檢驗和認證。

學會又稱，現行認證人士相關的專業機構及註冊局人手及資源有限，難以應付未來因新制度而增加的紀律調查及處分工作，若涉及高昂訴訟費用，將嚴重影響已非常有限的財政資源，有機會影響「簡樸房」的監管系統。學會建議政府在新法例中，就有關認證人士的紀律行動及處分設立專責機制，而非將有關投訴轉介予相關專業機構及註冊局，以確保有效監管。

就新建議方案中窗戶最低面積僅0.1平方米的標準，以「簡樸房」的最低面積計算，比例僅為1/80，學會認為此比例遠低於《建築物條例》對一般住宅的1/16標準，難以確保基本通風、採光及消防救援需求，學會重申應參照學會此前建議的0.4平方米。