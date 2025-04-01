指市民對在機艙如何保管充電器感困惑　議員：要有清晰指引

乘客在4月7日起不得在機艙內使用「尿袋」或將其放置在頭頂行李架上。

近期有俗稱「尿袋」的充電器在飛機上爆炸或起火的事故，立法會經濟發展事務委員會今日(1日)支持將「空運危險品的法例修訂建議」提交大會。對於不得將「尿袋」放置在頭頂行李架上的規定，有議員指市民對於如何保管「尿袋」感到困惑，擔心放在身上也不安全，當局建議市民向航空公司查詢。

運輸及物流局副秘書長洪思敏表示，就國際航空組織發出的《危險品安全空運技術指令》有最新規定，而要技術性調整2項規例，因應近期飛行期間使用「尿袋」的安全事宜，她指民航處已向航空公司發出通告，乘客在4月7日起不得在機艙內使用「尿袋」或將其放置在頭頂行李架上。

議員陳紹雄指有市民反映，對於如何保管「尿袋」感到困惑，放在另外的袋中或放在身上是否也不安全。他又稱，不太明白何謂確保裝置不被損壞或不慎啟動，是否代表市民要用保護裝置保護「尿袋」。民航處助理處長(機場標準)吳毅賢建議市民向航空公司查詢，因為每個航班的設備不一樣。

旅遊界議員姚柏良認為要有清晰指引，不能只讓市民向航空公司查詢，期望當局澄清並向市民解說。委員會副主席嚴剛表示，部分人或須在飛機上使用「製氧機」的醫療器材，關注能否豁免。

吳毅賢回應稱，指定要求時期望讓航空公司有一定彈性，故唯一要求是不得置在頭頂行李架上。他續稱，醫療設備有豁免，但電量上等方面有限制，因此要向航空公司查詢。