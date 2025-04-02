港台新聞處被轟沒深層次改革　葉劉：港台冗員多

有議員今(2日)在立法會口頭質詣，批評香港電台與政府新聞處功能重疊，關注是否有整合空間。期間有議員批評2個部門多年來沒有深層次改革，不依從國家指示，改變政策綱領，又指香港電台每次訪問時都派出4或8人團隊，但訪問後很久都不播出，認為有「大量冗員」。

商務及經濟發展局局長丘應樺回應指香港電台除了發放政府資訊，也要發放新聞時事、國民教育、體育文化等；而政府新聞處負責政府的公共關係，擔當政府與傳播媒體的聯繫人。他指兩個政府部門工作沒重疊，而香港電台與政府新聞處2024/25年度的編制上限分別為762人及451人。他又認為由於兩者職系工作性質、技能不同，整合未必能開源節流，又擔心市民混淆兩者角色，為政府公關工作帶來反效果。

身兼行政會議召集人的議員葉劉淑儀認為只要兩個部門工作目標都是「說好香港故事」，涉及不同範疇職級並非問題，但認為兩個部門多年來沒有深層次改革。她批評，現時國家重視「深化對外交流合作」，期望香港協助「內聯外同」，為何兩個部門不依從國家指示，改變政策綱領。葉劉又批評香港電台「大量冗員」，每次訪問她時都派出4或8人團隊，但訪問後很久都不播出，有過時之嫌，期望當局已破局精神銳意改革。

丘應樺表示，港台已製作節目推廣國家安全，亦因應財政預算案減省開支。他表示，會和相關部門商討。民政及青年事務局副局長梁宏正表示，現時新聞處有推動海外宣傳工作，去年有邀請國外代表性人士和新聞從業員，將真實香港故事帶出去。梁又表示，新聞處有資助本港代表性人物到外地演講，也有舉辦展覽。

議員管浩鳴關注現時香港電台和政府新聞處有不同政策局管理，能否改為由同一政策局管理，以及能否削減首長級官員。丘應樺指會再研究2者配合空間。提出質詢的議員關注，香港電台約章能否開闊範疇，讓工作兼容、事半功倍。丘應樺回應稱，會研究可行性和執行性。