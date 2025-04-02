特別財會：特首政策組上年度做17次民調　20次考察耗30萬

被問2024/25年度特首政策組人手編制及實際人手，行政署指該政策組現時有7個常額編制空缺未填補，去年進行17次民調，而截至2025年3月底，考察和交流活動共有20次，涉及開支共約30萬港元。

行政署就特別財會回覆員提問，指特首政策組的常額編制共有47個職位及崗位，包括8個首長級公務員職位、非公務員崗位及39個非首長級公務員職位。在39個非首長級公務員職位中，18個職位分別由政務主任、行政主任、統計師及統計主任等不同職系的主任級人員擔任，執行特首政策組的主要職務；其餘21個職位則主要屬文書及秘書職系，負責提供一般行政支援。現時有7個常額編制空缺。另外，截至2025年3月31日，我們以非公務員條款聘用了15名薪酬相當於非首長級的合約僱員，以支援研究工作和其他職務。

被問及如何收集及評估民意等工作，行政署指秲首政策組按需要委託外部機構進行民意調查，搜集市民對不同政策議題以及社會所關注的施政及民生等課題的看法和意見。2024/25年度，特首政策組進行了共17項民調。由於特首政策組的調查結果主要供行政長官及政府內部研討和參考，作為政策制訂及醞釀的其中一個資訊和分析基礎，因此不宜公開，以避免引起不必要的解讀和推測。

除了傳統的民調外，特首政策組亦會運用其他不同工具，例如社交媒體和網絡大數據的分析，務求更了解數碼時代的社情民意，協助決策方向和制訂措施。

行政署又指特首政策組的專業和研究人員會不時按需要前赴其他地區進行實地考察和出席各式會議或研討會與不同專家進行交流，截至2025年3月底，相關的考察和交流活動共有20次，涉及開支共約30萬港元。