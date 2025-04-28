小米告「小米零度」坐廁侵權　獲賠3000萬人民幣

上海市第三中級人民法院近日對一宗涉及商標侵權及不正當競爭的案件公開宣判。有商家在銷售的坐廁產品上使用了與小米公司商標近似的「M」形標識，構成商標侵權。基於此，小米公司要求對方立即停止侵權行為，消除不良影響，並賠償經濟損失3,000萬元人民幣（約3,228萬港元），最終獲法院全額支持。

據指，該商家以「小米零度」為品牌名稱，在多個電商平台上大規模銷售坐廁和花灑產品，累計銷售額高達1.3億元。庭審中，小米公司主張，「小米零度」在商品包裝、銷售頁面以及廣告宣傳中使用了與「小米」品牌類似的標識。同時，被告使用「小愛小愛」作為語音喚醒指令，與小米產品的「小愛同學」喚醒詞高度相似，涉嫌不正當競爭。被告則辯稱，其使用的商標與小米公司的商標既不相同也不近似，不存在模仿行為。關於語音喚醒指令，「小愛小愛」與小米的「小愛同學」存在本質區別，且無法通過「小愛小愛」喚醒小米的智能家居設備。

經過審理，法院最終認定「小米零度」的行為構成商標侵權及不正當競爭，判決其立即停止生產、銷售、宣傳和使用帶有相關侵權標識及，「小愛小愛」語音指令的產品，並採取措施消除不良影響。