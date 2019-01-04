【港超專版】呂志興轉型繼續貢獻和富大埔

以球員身份效力和富大埔14載的呂志興，今季轉型擔任球隊助教繼續貢獻大埔之餘，同時期望從主教練李志堅身上學習更多：「去到職業層面，我覺得管理方面好重要，呢兩三年喺堅Sir身上都有啲得着，因為個個球員都識踢，點樣去配合人腳，管理球員生理、心理及狀態起伏都好重要。唔同教梯隊，教梯隊反而技術、戰術執行方面都比較重要。」



文：陳焌鏗



由「興哥」搖身一變「呂Sir」，呂志興身上的衣服也與從前不一樣，但為大埔盡心盡力的心態始終如一：「目前都係學習階段，我主要幫受傷球員做恢復訓練，仲有協助龍門訓練。雖然自己都唔係好熟習，初頭唔係好掌握到，不過李瀚灝、曾文輝都係香港頂級龍門，又有龍門教練牌，我會問佢哋同埋其他龍門教練點樣去做好啲。」



目前擁有亞洲足協C級教練資格的「呂Sir」，除了在一隊協助訓練外，也在青年梯隊中擔任教練，他認為年輕人要循循善誘：「依家新一代要溝通多啲，多啲喺佢哋角度諗下，可能你鬧一鬧，佢哋諗唔通就以後都唔嚟。」他續說：「我成日同佢哋講，人哋話你，要諗下究竟有冇話錯你，如果冇，咁你就唔應該嬲。如果人哋話你渣，你覺得自己唔係，咁就要做好畀人睇，你同佢口舌之爭係冇用嘅，要用表現話畀人聽自己唔係咁。」然而循循善誘並不代表可以任意妄為：「我嘅要求係佢哋要做一個有責任心嘅人，譬如去到球隊，出席訓練係必須嘅，如果嚟唔到一定要有交帶，因為我覺得要每個人都做好先可以凝聚球隊。」



早在5、6年前開始，「呂Sir」便為大埔區組織足球相關活動。起初雖有所不足，但只要從失敗中學習，沒有一件事是無法做到的：「起初自己好多嘢都唔識，好多嘢都做得唔好，返嚟嘅Feedback（回饋）唔太好。吸收經驗後第二次做自然妥妥當當，仲會畀人讚。因為有第一次嘅經驗，每樣嘢都跟足，去到依家都OK嘅！」





【Profile】



•出生日期：1984年1月10日

•身高：1米79 體重：74公斤

•位置：中場、後衞

•曾效力球隊：流浪、大埔聖約瑟

•現效力球隊：和富大埔

•職位：助教





僅合格爸爸 感虧欠小公主



「呂Sir」現時育有一名3歲半女兒，多年來為大埔立下不少功勞的他，卻自覺虧欠這位「小公主」：「自我畀分嘅話，僅僅合格囉，10分滿分可能得5、6分。其實同佢一齊梗係開心，不過有時畀佢話阿爸唔陪佢，聽老婆講試過去聚會，阿女成日都講：『我下次就有爸爸陪！』聽到呢啲覺得自己唔好，要努力做一個好爸爸。平時自己多嘢做，辛苦老婆照顧個女，到夜晚先得閒同到佢玩，不過都開心嘅、親密嘅。」



他又期望能在未來彌補：「假期時我會想同佢去野餐，喺大自然嘅地方周圍跑吓、玩吓，因為每次同佢都係食飯、打邊爐，都冇乜去大自然嘅地方。」