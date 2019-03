星期五晚不嬲靜英英,但去到國際賽周就唔同講法,今晚深夜港人至愛英格蘭出場,仲免費有得睇!英格蘭近年國際賽表現一流,俄羅斯世界盃打入四強,早前歐國聯亦壓倒西班牙同克羅地亞出線,依家去到歐國盃外圍賽,注目度梗係更高啦。

英格蘭首場歐國外,將喺主場大戰捷克,領隊修夫基一向重用年輕球員,查頓辛祖同車路士翼鋒赫臣奧杜爾都有入選,再配埋隊長哈利卡尼,以及大勇嘅史達寧,呢次捷克有難喇!



直播表

周五6:20pm 熱身賽 日本 Vs 哥倫比亞 有線602、662台

周六1:00am 歐盃外 保加利亞 Vs 黑山 有線604、603台

周六3:45am 歐盃外 英格蘭 Vs 捷克 有線602、662台;香港開電視77台

周六3:45am 歐盃外 葡萄牙 Vs 烏克蘭 有線604、603台

周六3:45am 歐盃外 摩爾多瓦 Vs 法國 有線605台



