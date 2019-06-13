英超新季賽程已抽　曼聯首輪硬撼車仔

【英超懶人包】一文睇晒全季賽程：

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曼城以1分力壓利物浦奪英超錦標，大家可能仲回味緊，其實新一季已經殺緊埋身。英超賽會剛為2019/20年球季進行賽程抽籤，衞冕曼城將作客韋斯咸，而歐聯冠軍利物浦就主場迎戰升班球隊諾域治。至於首個賽日重心賽程，肯定係曼聯主場對車路士，到時新生紅魔鬼，分分鐘會鬥由林柏特領軍嘅車仔，堅係好睇過戲！



新季英超揭幕戰將於8月9號舉行，利物浦將於晏菲路擺陣鬥諾域治，紅軍近季每次對金絲雀都展開大屠殺，到時紅軍或者又可以大勝1場，令新季英超氣氛極速升溫。曼城上季英超雙殺韋斯咸，其中作客就大破錘仔幫4:0，今戰藍月亮當然勝望極高。



曼聯上季季尾戰績曳極，連其他賽事12仗竟然輸咗8場，最後2場聯賽對2支降班球隊哈特斯菲爾德同卡迪夫城，竟然僅得1分，全世界都睇住曼聯可唔可以谷底翻身。車路士方面領隊沙利或離隊教祖雲達斯，到時或已換咗新帥。至於熱刺同阿仙奴，就分別主場對阿士東維拉，以及作客紐卡素。



至於首場曼聯對利物浦，將於10月19號舉行，到時紅魔鬼會有主場之利。首場曼城打吡則於12月7日上演，藍月亮首循環先主場出擊。而爭標兩大熱門利物浦同曼城，就會於11月9號正面交鋒，到時會於晏菲路舉行。





2019/20年英超首周賽程

8月9日深夜3:00am

利物浦Vs諾域治



8月10日晚上7:30pm

韋斯咸Vs曼城



8月10日晚上10:30pm

般尼茅夫Vs錫菲聯

般尼Vs修咸頓

水晶宮Vs愛華頓

李斯特城Vs狼隊

屈福特Vs白禮頓



8月10日深夜12:30am

熱刺Vs阿士東維拉



8月11日晚上9:00pm

紐卡素Vs阿仙奴



8月11日晚上11:30pm

曼聯Vs車路士



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