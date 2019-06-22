前葡萄牙小國腳歸化中國變咗漢族！

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登登登櫈！恭喜晒中國足球壇呀！史上首位非華裔嘅歸化中國球員，尋日正式「誕生」。中超球會山東魯能宣布，已經成功完成咗來自葡萄牙嘅22歲中場柏度迪加度(Pedro Delgado)嘅歸化手續兼註冊中超，幫佢改咗個名做德爾加多去攞埋臨時身份證，仲要係寫佢漢族添！換句話講，佢嚟緊中超比賽唔使佔用外援名額，而根據國際足協條例，佢嚟緊只要喺中國住滿5年，甚至可以代表中國出戰2026世界盃添！



本身並無任何中國血統嘅德爾加多，出身自葡超士砵亭青訓，身高達到1米86，司職中場，雖然從未幫過士砵亭一隊比賽，但就代表過唔同年齡組別嘅葡萄牙國家青年軍出賽，潛質唔差。舊年8月佢就正式過檔山東魯能，不過由於只係外援身份，所以一直未得到足夠出場機會，直到尋日，魯能就喺官網宣布搞掂所有手續，德爾加多嚟緊今晚對天津泰達場波可以本土球員身份出場，前景當然即時唔同晒啦！



根據內地傳媒上載嘅一場疑似呢位前葡超小國腳嘅身份證，只見佢個名就唔同之前內地傳媒所講嘅「戴佳鐸」，最終用咗「德爾加多」做姓名，至於族裔一欄就令人意外填咗係「漢」族，認真過癮呀！



再講解番吓有關中國國籍法嘅小資料先，根據當中第7條，外國人或無國籍人，願意遵守中國憲法和法律，並具有下列條件之一，可以經申請批准加入中國國籍：中國人的近親屬、定居在中國的、有其他「正當理由」。至於當地傳媒猜測，德爾加多呢次應該係以「正當理由」入籍中國喎！



事實上，為咗提升中國足球喺國際賽嘅競爭力，中國足協今年3月已經推出「中國足球協會入籍球員管理暫行規定」，為外籍球員歸化開定門。至於目前已經有兩名外籍球員歸化中國，但佢哋都叫做有華人血統，反而德爾加多則係史上首位冇華人血統嘅歸化中國球員，呢個舉動簡直完全呼應番中國國家隊現任領隊納比所講，中國必須「買入」3至4名外國球員，先有力挑戰亞洲最頂級球隊嘅大方向。



對於中國隊係咪應該引入外援增強實力，其實喺國內都引起唔少爭議，支持者梗係着眼喺實力嘅提升，仲話法國贏世界盃都係靠外援入籍；但反對者就認為用錢買球員踢國家隊，攞到好成績都唔光彩，仲有球迷指出，德爾加多曾經代表葡萄牙踢過U20世界盃，喺葡甲又踢過29場，話肯定通過唔到國際足協資格審查，指呢次入籍操作，可能係畀球員經理人呃咗喎！



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