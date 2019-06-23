【人物誌】日本混血新星「被迫」進軍NBA

成就是靠逼出來的！2019年選秀大會，華盛頓巫師以第9順位挑走混血長人八村壘，令他成為繼田臥勇太、渡邊雄太後，第3位進軍NBA的日本球員。有沒有想過這位2米03身高的小前鋒，兒時原來非常討厭籃球！



今年21歲的八村壘生於日本富山市，父親薩卡里來自西非貝寧，年輕時是籃球員，目前在富山縣經營居酒屋；母親八村麻紀子為日本人，任職英語會話學校教師。跟網球新星大坂直美一樣，八村壘4兄弟姊妹均隨母姓，八村壘是老大，弟弟八村阿蓮、妹妹八村安美菜也是一名籃球員，前者只得19歲，身高1米98，後者身高1米74，與哥哥一樣出身於籃球名校明成高等學校，目前均活躍於學界籃球賽。



別看八村壘出自一個籃球世家，孩提時代的他醉心棒球，其實對籃球球例一竅不通。然而繼承了父親運動神經的他，童年非常好動，田徑短跑及棒球樣樣皆能，小學5年級時在富山縣大會100米跑出13秒81奪冠，假如不是向球類發展，說不定今天會成為「日本保特」。



八村壘少年時以棒球明星鈴木一朗為偶像，是個能夠兼任投手及捕手的異類，進入中學階段之初，依然選擇加盟棒球部。誰知棒球部同學卻勸年僅13歲的他改打籃球，還天天逼着他參與訓練。起先八村壘出現抵觸情緒，他回憶道：「我覺得非常討厭，我不會打籃球，我肯定的這樣說。但每天早上我還是被拉去打籃球，更參加了入隊測試。連續兩星期下來， 當我接受測試時，教練非常喜歡我。」後來教練說了一句：「你將來要去打NBA的。」目標原來可以如此遠大，這種誘惑令他棄棒從籃。



年輕人從抗拒到沉迷，往往只在一念之間。投身籃球世界之後，八村壘一發不可收拾，率領校隊屢獲殊榮，中三那年更加殺入全日本中學體育大會決賽，儘管功虧一簣屈居亞軍，八村壘卻躋身Best 5明星陣容。高一及高二時，他連續兩年帶隊稱霸全日本高中籃球選拔錦標賽(俗稱Winter Cup)，自然Best 5陣容少不了他的份兒。



完成高中課程後，2016年八村壘入讀美國籃球名校岡薩加大學（Gonzaga University），翌年他成為首位出戰NCAA一級男子籃球錦標賽的日本人，並在8強寫下新一頁──射入日本球員在NCAA比賽歷史中第一個三分球，岡薩加當季勇奪亞軍。2018至19季度，八村壘在NCAA球季出賽37場，平均每場出賽30.2分鐘，取得19.7分及6.5個籃板。亮麗數據令他入選2019年全美陣容，榮膺西岸最佳球員，以至攬下艾榮(J博士)小前鋒年度大獎，鋪平通往NBA的道路。



作為史上第一位在NBA選秀首輪獲點名的日籍球員，八村壘第一年年薪約4億日圓(約2,909.5萬港元)。





八村壘個人資料



全名：Rui Hachimura

位置：小前鋒 / 大前鋒

出生：1998年2月8日（21歲）

出生地：日本富山縣富山市

國籍：日本/貝寧

身高：2米03

體重：102公斤

比賽生涯所屬

高中：明成高等學校 (日本宮城縣仙台)

大學：岡薩加大學（2016–2019）

NBA選秀：2019年第1輪第9排位被華盛頓巫師選中



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