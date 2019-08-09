【閂窗埋單】英超10大標王　曼市雙雄佔4單

據英國《BBC》統計，啱啱結束嘅英超夏季轉會窗，20支球隊買人總開支達到14.1億英鎊，成為英超史上第2高花費轉會窗，僅次於2017年夏天嘅14.3億英鎊。



至於英超今個轉會窗「標王」就由哈利馬古尼榮膺，佢嘅轉會費高達8,500萬鎊，事實上前6名貴價收購當中，曼聯同曼城就佔咗其中4單(見表)。



No.1●哈利馬古尼●8,500萬鎊●李斯特城→曼聯

No.2●尼高拉斯比比●7,200萬鎊●里爾→阿仙奴

No.3●洛迪卡斯簡迪●6,300萬鎊●馬德里體育會→曼城

No.4●祖奧簡斯路●6,000萬鎊●祖雲達斯→曼城

No.5●尼當比利●5,400萬鎊●里昂→熱刺

No.6●雲比沙卡●5,000萬鎊●水晶宮→曼聯

No.7●施巴斯坦賀拿●4,500萬鎊●法蘭克福→韋斯咸

No.8●高華錫●4,000萬鎊●皇家馬德里→車路士

No.8●泰利文斯●4,000萬鎊●摩納哥→李斯特城

No.8●祖連頓●4,000萬鎊●賀芬咸→紐卡素

No.8●伊禾比●4,000萬鎊●阿仙奴→愛華頓



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