港超聯　年齡只是數字！安基斯簽約標準流浪

港超球隊標準流浪周三（28日）續操，上季效力凱景的入籍前鋒安基斯亦跟隨球隊操練。據標準流浪總監李輝立透露，球隊已與安基斯簽下合約，此子來季將披上流浪的球衣續戰港超。



現年41歲的安基斯在接受訪問時表示：「我由6月開始一直同和富大埔傾，可惜最終唔能夠成事，所以我就去搵其他球會。雖然我喺香港咁多年都冇同過Philip（標準流浪總監李輝立）合作，但係我同佢嘅關係一直都好好，我認為今次係一個適合嘅時機同佢合作。」他亦指：「流浪同凱景有啲唔同，流浪大部分年輕球員都冇港超聯經驗，我嚟到流浪，就係要將自己嘅經驗傳授畀佢哋，亦要去感染佢哋，令佢哋可以迅速成長。」



剛在周一（26日）歸隊的安基斯，在操練中依然如往日般落力，箇中原因在於他永不放棄的心態：「一個月前我已開始跑步與健身，同時等待任何球會的聘約。我永遠不會放棄，我知道我該做些什麼、怎樣做，不會理會別人怎樣看我的年紀。我了解自己的身體、年齡，也清楚自己能為球隊貢獻什麼。落場比賽就是證明自己的最佳方法，對我來說，年齡只是數字！」



安基斯去季在凱景表現讓人眼前一亮，他自信新季能再演好戲：「我期望自己能重演上季的表現，我喜歡我所做的事，從不感到疲累，我依然會跑、會追，表現猶如年輕的時候。我希望上季的表現能延續到今季，天空才是我的限制（Sky is the limit.），所以我仍會一直向前。」