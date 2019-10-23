【東體爭議】阿特蘭大令意甲嘥1個歐聯位

3場歐聯分組賽輸晒、入2球、失11球，唔講仲以為係1支三四線聯賽嘅球隊成績，但呢個成績屬於意甲代表阿特蘭大。

阿特蘭大上季意甲爆冷獲得第3位，但其實只係比2支傳統勁旅AC米蘭、羅馬，分別多1分及3分。無可否認，阿特蘭大歷史性獲得歐聯入場券，對細球會係一種鼓舞，但卻意味意甲「放棄」1個歐聯席位，因為阿特蘭大嘅人腳同歐洲賽經驗，都不足以應付呢項大賽，預咗要交學費。

不過，最離譜係阿特蘭大抽到1支唔錯嘅籤，同組最強只有曼城，另外2隊薩格勒布戴拿模、薩克達唔會高得過阿特蘭大幾多，但結果係阿特蘭大竟然吞薩格勒布戴拿模4蛋，主場先入波卻被薩克達絕殺，至於大敗畀曼城，都無謂多講。更令人可怕係，阿特蘭大最終可能6場都輸晒。

2006年因為意甲假波案，令到基爾禾獲益，有得以第4位踢歐聯，但外圍賽被索菲亞利夫斯基淘汰。阿特蘭大比較好彩，可以直入分組賽，但結果都係出醜，最令人遺憾係堂堂意甲季軍，去到歐聯只係最差球隊。

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