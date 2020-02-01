閂窗終極一簽　曼聯搵到福仔頂替人！

曼聯於冬季轉會窗關閉前經歷生死時速，最後完成2簽，購入年輕門將之餘，更搵到拉舒福特頂替人！福仔早前重創有排唔出得，曼聯於冬季轉會窗遍尋射手，於閂窗前出價2000萬鎊力斟祖舒亞京治失敗後，最終借得前屈福特前鋒、現效力中超上海申花嘅恩哈路半年，到季尾擁有優先購買權。

早前曾傳出曼聯有意購入大牌卡雲尼，亦對里昂穆沙迪比利有興趣，但全部都未能成事，亦傳出球隊對皇家蘇斯達前鋒韋利安荷西有意思。但去到閂窗前數小時，曼聯終於向祖舒亞京治出手，報價2000萬鎊力求將呢名挪威國腳收歸旗下。不過般尼茅夫卻企硬要4000萬鎊，最終曼聯放棄並另覓人選。

綜合英媒報道，曼聯同熱刺分別向上海申花求借恩哈路，最終恩哈路希望轉會曼聯。恩哈路今次會入魔半年，到季尾曼聯將決定會否將佢買斷。今年30歲嘅恩哈路，於14至17年係屈福特主力射手，99次上陣射入39球，之後佢到中超搵食，今季為上海申花披甲19次射入10球。早前非洲國家盃外圍賽，恩哈路為尼日利亞於外圍賽射入7球，到決賽周亦射入5球，表現搶眼，相信於短時間內頂替福仔唔成問題。

除恩哈路外，曼聯亦從英甲修安聯簽入20歲年輕門將彌敦比索。