菁英盃　富力R＆F誓擒和富大埔

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由香港足總呈獻的「2月閉門作賽」賽事直播，周二（25日）下午續於將軍澳賽馬會香港足球總會足球訓練中心（FTC）舉行兩場「菁英盃」分組賽。頭場B組的富力R&F今仗必須贏波，才可保住出線希望，但對手和富大埔上仗逼和榜首冠忠南區，士氣正盛必有惡鬥！至於尾場A組由標準流浪鬥理文，儘管今戰屬「例行公事」，但兩隊年青球員揚言仍會拚盡，博取教練歡心。（on.cc東網周二下午1時起直播）

目前於B組排第3的富力R&F，在餘下2仗必須全勝，才有機會出線。富力今仗會有基奥雲尼、羅拔圖及白鶴等球員「隔離期滿」歸隊，但門將謝家榮明言不可輕視和富大埔︰「今季兩次對壘我哋贏晒，但過程都唔輕鬆。儘管辛祖離隊攻擊力可能受損，不過佢哋有好多需要提防而有質素嘅球員，譬如金玟基、勞高、中村祐人、陸志豪同陳文輝等。」

對於自己今屆的表現，「家榮」自言有點拘謹，幸好情況已持續改善︰「始終富力係爭標球隊，容許犯錯嘅空間比較細，加上第一次踢規模大嘅球隊，畀自己嘅壓力多咗。好彩半季後都開始知道點樣處理同釋放壓力，依家比季初好好多。」

今屆「菁英盃」和富大埔後勁十足，繼4比4逼和愉園後，上輪更成為「攔路虎」，賽和冠忠南區，令他們未能提早晉級，可見「綠戰士」近況不俗。賽前大埔更收到好消息，新加盟的34歲前大阪飛腳南韓外援金承龍，已解決簽證問題，隨時能夠上陣，另外有傷在身的勞高康復進度良好，亦可候命披甲，整體戰鬥力有增無減。

至於大埔近期最搶鏡，當然屬陣中一班U22小將，其中與愉園一役，連過數人轟入世界波的何振廷表示：「我都估唔到自己射到呢啲波。上年自己攞住波會好驚，今年攞波係大膽咗。」回想起這球靚波，連「阿廷」自己都感到十分驚訝，但亦總結出場上視野不足的問題：「 隊友經常會提我，叫我要睇清楚場上情況先。」

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