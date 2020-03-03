焉知非福？杜度無悔留隊得着多

「我相信所有事發生都有原因，今季留隊唔只幫到大埔，我自己亦學識咗好多嘢。」和富大埔守衞杜度（Dudu）承認，季初的確曾對上季戰友的離去感難過，但命運有時卻是如斯奇妙，當自以為是損失，卻在冥冥之中尋找到得着。

杜度出生在聖保羅州里貝朗普雷圖市，與一般巴西小孩一樣，Dudu自小便與足球為伴，其家人亦是巴西老牌球會山度士的球迷。13歲時，Dudu成功考進這家「球王」比利的成名球會，更曾與尼馬做過隊友：「我同尼馬一直效力唔同梯隊，但都試過喺場青年聯賽一齊上陣。」

礙於陣中高手如雲，Dudu未能躋身一隊，遂於2013年轉投里約球隊雷森迪。儘管他不能再效力家人深愛的球會，但卻曾在一場對巴甲豪門的比賽中光宗耀祖：「有場聯賽對法林明高，雷森迪半場落後2球，下半場追番2比2，最後我仲要頂入反勝嗰一球！雖然只係一場普通賽事，但因為係全國直播，我全家睇到我入波開心到黐線！」

隨後數年，Dudu始終未能躋身巴甲行列，事業發展未如人意。可幸在效力彭拿保蘭斯期間，他遇上前往香港發展的機會：「一位本來可以嚟香港嘅隊友因為受傷冇去，反而推薦我畀大埔。」Dudu於是把握前往香港的單程票，展開這敞奇妙之旅。2016-17年球季，甫加盟大埔即贏得菁英盃冠軍。去年更完成一項里程碑，為「綠戰士」奪得港超聯錦標。這一些豐碩成果印證，這條本來看似前景未明之路，竟是邁向成功的康莊大道。

然而一季風光過後，大埔的冠軍功臣相繼出走，遺下杜度獨力撐起半邊天。Dudu坦言，的確曾對戰友的離去感到惋惜，惟他的想法未有過分消極：「大埔今年有一個全新班底，留隊可以畀我證明自己係隊中最重要嘅球員。而今年大埔有得踢亞洲賽，我有機會喺呢個舞台展示實力，留隊對我嚟講係最好嘅抉擇。」

大埔上半季無論在聯賽抑或盃賽的表現，無疑較去年失色，季中更曾跌入10場不勝的低谷。面對窘境，今年穿起隊長臂章的Dudu，需承擔起帶領隊友的責任，還肩負了大埔球迷的盼望：「我效力咗3年半，同大埔區有好強嘅連繫。我熟悉呢個社區，球迷對球員好熱情，我對呢個地方有深厚感情，好想為佢哋踢好每一場波。」

杜度下月17日才滿30歲，雖然不算年老，惟他已未雨綢繆，在球員和經理人兩項事業之間雙線發展。「我喺巴西識好多優質球員，希望可以推介佢哋嚟香港踢波。」事實上，上季榮膺「4料足球先生」的前鋒伊高沙托尼（Igor），便是Dudu首部「代表作」。「我同Igor曾經喺巴西紅牛一齊踢波。前年『堅Sir』（前大埔主帥李志堅）想搵一位9號，我話我搵唔到9號，但就識得一位頂級嘅7號！」結果，Igor不負眾望，兩季為大埔射入29球，更為球隊贏得聯賽冠軍，亦得以證明Dudu的獨具慧眼，他還明言：「我會推薦更多，好似Igor咁犀利嘅球員嚟香港！」

杜度Profile

全名：Luis Eduardo Chebel Klein Nunes

年齡：29

國籍：巴西

位置：防守中場、中堅

曾效力球會：山度士、雷森迪、巴西紅牛、彭拿保蘭斯（只列部分）

今季上陣 / 入球：12場 / 2球