王者再臨靠紅魔DNA

曼聯近年頻頻以天價簽入球星，但效果強差人意，令「魔迷」更加懷念費格遜時代以碧咸、傑斯、史高斯為首嘅自家青訓球員成功打造王朝嘅光輝歲月。曼聯「星戰策略」失敗後，近期已返璞歸真，尤其是費Sir得意弟子蘇斯克查執掌帥印，強調「紅魔鬼」DNA嘅重要性，悉心栽培小將，「新七小福」逐漸成型，曼聯王者再臨靠晒佢哋。

格連活特堅有師兄款

格連活特可以話係「新七小福」之首，事關佢2年前已經進身曼聯一隊，參加季前熱身賽，其後更有份入選歐聯名單，大師兄身份當之無愧。呢位天才射手首次為曼聯喺正式賽事上陣，正正係上屆歐聯16強次回合，奇迹反勝巴黎聖日耳門一戰，格連活特最後3分鐘後備上陣，以17歲零156日成為紅魔鬼史上第2年輕踢歐洲賽嘅球員。

今季嚟料狂破紀錄

格連活特從此展開創紀錄之旅，佢喺今屆歐霸盃主場對艾斯坦拿一箭定江山，以17歲零353日成為紅魔史上最年輕歐洲賽入波球員。英超曼聯作客打和錫菲聯3比3一役，格連活特後備上陣4分鐘就入波，佢亦為英超首位比iTunes更年輕嘅入球球員。iTunes喺2001年1月9日面世，當時格連活特仲未出世。

睇番格連活特今季各項賽事上陣36場入12球，18歲嚟講實在非常難得。佢擅長左腳射門，身型走位亦似足尹佩斯，呢位荷蘭名宿甚至親口讚譽「綠木」踢法似佢，格連活特成為世界頂級射手指日可待！

班頓威廉斯上硬位

曼聯以前「七小福」雙閘尼維利兄弟質素一般，現今左閘班頓威廉斯青出於藍，佢喺今屆歐霸盃作客荷甲阿爾克馬爾正選上陣，以出色表現博取到領隊蘇斯克查歡心，之後仲喺英超正選上陣對錫菲聯一役取得入球。

助攻助守似艾雲

曼聯正選左閘勞基梳爾經常受傷，艾舒利楊格已離隊，令班頓威廉斯上陣機會愈嚟愈多，佢每次都交足貨，代表作係英足盃重賽對狼隊，班頓威廉斯助攻助守，全場67次觸球有86%傳球成功率，7次爭奪有6次贏出，仲有3次解圍、2次攔截同1次關鍵傳球，攻守兼備。

據悉，蘇斯克查已決定唔買左閘，有意下季用班頓威廉斯擔任正選左閘，呢位新星被指似曼聯名宿艾雲，前愛爾蘭國腳艾雲球員時代於1990至2002年效力曼聯，捧過7次英超冠軍，亦係1999年三冠王主力，大家拭目以待。

占士加拿未來大佬

同格連活特一樣，占士加拿都係曼聯近年重點栽培球員，2年前都係有份入選一隊參加季賽熱身賽，並且有機會上陣同皇馬、拜仁慕尼黑等勁旅交鋒。曼聯上季對水晶宮，占士加拿首次於英超披甲，今季歐霸盃作客柏迪遜，更加獲派正選上陣，協助球隊贏波。

占士加拿屬於全能型中場，既有硬朗攔截力，亦可以不時送出致命直線，劏開對手防線，甚至具備不俗遠射腳頭，最難得係呢位英格蘭U19小國腳年紀輕輕，已經表現出領袖風範，獲委任為曼聯U23隊長，因而被指似曼聯名宿卡域克，話唔定不久將來，可以成為紅魔鬼一隊隊長。

艾蘭加爆發勁過傑斯

艾蘭加具備翼鋒應有嘅一切優秀條件，佢速度快，控球能力強，衝刺爆發力甚至比傑斯更強。正因為艾蘭加身體質素佳，夠晒強壯，往往可以利用天賦本錢「屈機」，佢喺上年1場對紐卡素U18嘅賽事之中，由左路個人突破，再帶波入中路，直接殺入禁區射入，過程之中擺脫5位對手緊纏，猶如進入無人之境，認真犀利。

上年驚爆1扭5金球

艾蘭加更加曾於7場U18賽事中，射入6球及2次助攻，實力超班，因此現時已多數為曼聯U23披甲。不過曼聯一隊進攻球員人腳眾多，有傳曼聯可能將佢外借去其他球隊，吸收比賽經驗。

文治技術中堅勁煞食

曼聯近年因為鬧中堅荒，最終焗住用破後衞轉會費紀錄收購哈利馬古尼，但其實紅魔鬼青年軍入面有1位極具潛力嘅中堅，正在茁壯成長，佢就係文治。

有望解決曼聯中堅荒

身高1米83嘅文治屬於靈活加技術型中堅，佢速度快，腳法亦唔錯，往往可以由後場帶波上前，呢種能力正係曼聯防線所欠缺。文治有份入選今屆歐霸盃作客艾斯坦拿嘅大軍名單，可見佢嘅能力已獲蘇斯克查認同。事實上，曼聯現時中堅位置處於換血階段，馬高斯盧祖、基斯史摩寧已被外借，艾歷拜利、菲爾鍾斯亦可能於今夏離隊，蘇帥應該會引入更多年輕守將，文治下季有望成為一隊常規成員。

堅！麥比利=普巴+細哨

曼聯唔止重金買已成名球星，對於簽入國外新星，出手亦一樣闊綽，上年夏天用420萬鎊（約4,082萬港元）向摩納哥收購當時只有16歲嘅法國天才麥比利。呢位「爆炸頭」場上表現同髮型一樣搶眼，佢今季主力踢U18賽事，司職進攻中場，創造力十足，已經有6次助攻，其中對打比郡嘅U18賽事，麥比利使出一腳「望右交左」No-Look超精準長傳，似足巴西球星朗拿甸奴，令人拍案叫絕，可見佢水平已經遠勝同齡球員。

麥比利嘅超班演出，亦令人諗起10年前另一位法國中場保羅普巴喺曼聯青年軍嘅身影，所以唔少魔迷都建議蘇斯克查盡快提拔麥比利上一隊，加以栽培，唔好重蹈費格遜當年免費放走普巴嘅覆轍。

賀格維夫11萬平價新美斯

曼聯U18出現一位「美斯」，就係上年夏天由阿積士來投嘅賀格維夫，呢位荷蘭小將雖然身高只有1米65，但腳法細膩，而且速度快，今季為曼聯U18青年軍上陣19次，入7球並貢獻1次助攻，其中喺青年足總盃3戰入3球。

踢國際賽光芒四射

賀格維夫去到國際賽一樣有料到，佢為荷蘭U17上陣對美國U17，更加表演美斯式入球，由半場開始盤帶，殺入禁區零角度射入，盡顯驚人潛力。據消息指，曼聯只係用1.3萬歐元（約11萬港元）就簽到賀格維夫，簡直係執到寶，難怪早前已經急急腳同佢簽下職業球員合約，避免被人挖走。

Class of 1992永恒經典

曼聯青訓產品嘅成功例子多不勝數，不過講到最經典同最成功嘅，就梗係「Class of 1992」啦！亦即係大家都好熟悉嘅「七小福」。

當年「紅魔」傳奇領隊費格遜力排眾議，一手提拔碧咸、傑斯、畢特、史高斯、尼維利兄弟，大家可能會覺得奇怪，點解數嚟數去都係得6個，究竟第7個係邊個呢？有球迷認為係泰利曲克、基利士比或者係沙柏，不過當年佢3位喺曼聯都唔係常規主力，「七小福」呢個名只係香港球迷嘅叫法，英國以至世界其他地方嘅球迷，通常都會叫「Class of 1992」。

歐聯反勝成就三冠王

「Class of 1992」係指碧咸佢哋喺92年捧青年足總盃，之後陸續被提拔上一隊，第一個跑出嘅係傑斯，到1995年後碧咸等紛紛上位，佢哋夾慣夾熟，捧盃捧到手軟，唔單止稱霸英超，仲喺1999年成為聯賽、歐聯同英足盃「3冠王」，其中歐聯決賽補時反勝拜仁2比1之役，更加堪稱經典中嘅經典。傑斯、史高斯及加利尼維利其後喺紅魔踢到收山，非常忠心。