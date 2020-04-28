港超聯　冠忠南區新帥「大家都認識」

雖然本月30日才是各港超隊，回覆足總是否出戰2019至20年球季之期限，但有多隊已提前向足總明確表示將會參戰，當中包括今季「菁英盃」決賽分子冠忠南區。

冠忠南區周一(27日)透過球隊fb專頁公布，4名外援查維斯、迪亞高、狄卡奧和文迪斯將會離隊，其中頭3位已離港返國，唯獨文迪斯因阿根廷機場仍未解封，故仍留港並居住在會方提供的宿舍，直至可以起行為止。

據冠忠南區主席陳文俊表示，該隊至今已與16名舊將續約，當中包括兩名外援川瀨浩太和列文，新援方面暫時簽了一位，預算在下月初公布。待足總正式公布「復賽」之賽程，球場又重新開放的話，冠忠南區預計會在7月首兩星期「開操」，為今季餘下賽事作準備。另外球迷最關心的新帥人選，「陳主席」表示已落實，但就未有透露詳情，只謂新帥是「大家都認識的」。

「雖然之前都有啲傳聞，話冠忠南區將會唔搞，而我亦好早講嘢係『流料』嚟，下季嘅港超聯一定有冠忠南區喺度。但班費方面，一定唔會好似呢兩季咁大投資，但點樣減，呢隊南區嘅實力，都唔會同之前相差好遠，呢一點我可以保證。」「陳主席」堅定地道。