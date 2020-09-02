FIFA擬向伊朗發禁賽令　港隊或從中得益

國際足協（FIFA）日前向伊朗足協發警告信，命令其須向前主帥韋莫斯賠償600萬歐元，以及要求該會須保持免受政府干預的獨立性。如足協未能在周三（2日）前解釋清楚，伊朗國家隊將面臨被全球禁賽的懲罰。

伊朗足協去年12月，解僱同年9月曾領軍客戰香港隊的韋莫斯，惟被傳未向該位比利時教頭付清總值約600萬歐元的賠償金，韋莫斯遂向FIFA控訴。日前FIFA秘書長Fatma Samoura向伊朗足協發出警告信，要求該會解釋並向韋莫斯償還欠款，否則會向伊朗國家隊執行全球禁賽令。

信中還提到，FIFA及亞洲足協強烈反對任何人使用法律手段向其他人行使不當權力，更嚴正要求伊朗足協須保持其獨立性。外界猜測FIFA這段聲明或是向伊朗「翻舊帳」，皆因伊朗足協於今年6月，曾因涉嫌被當地政府及法律部門干預而差點面臨禁賽。雖然事後足協藉修改會章解決危機，但今次與韋莫斯的僱傭糾紛，或成FIFA執行禁賽裁決的最大罪證。

無論如何，伊朗足協須於周三（2日）前解釋清楚，否則將影響其進身2022年世界盃決賽周的機會。伊朗國家隊與香港足球代表隊同處外圍賽C組，曾於去年以2比0客勝港隊，假如被取消資格，港隊將乘勢升上小組第3位，縮窄與第二位巴林的距離至1分，更有望避開明年作客伊朗的硬仗，增加其出線機會。