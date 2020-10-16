港超聯　晉峰班費1000萬　狂牛兵法戰新季

港超聯新軍晉峰足球會，周五（16日）早上在京士柏運動場進行常規操練，球會班主黃俊雄透露組軍班費為約1000萬，而總教練何信賢則向傳媒說明組軍詳情和今季目標。

晉峰上季季初野心十足，除以600萬班費出戰甲組外，還請來西班牙主教練艾斯達維貫徹西班牙式傳控踢法，季中引入兩名西丙外援，並以30分高踞榜首成績完成上半季，劍指升超。惟因疫情緣故，甲組腰斬，幾經波折下，晉峰獲足總批准升班，新季將首度出戰港超聯。

球會其中一位班主黃俊雄（Hanson）周五（16日）在操練期間受訪，透露今季班費為約1000萬，今季目標不求成績，只期望遵從球會的青訓理念，以晉峰出身的年青球員出戰港超聯。總教練何信賢補充，陣中大部分球員由甲組開始效力，大部分無超聯經驗，希望在上半季先適應超聯節奏，下半季務求護級。他又稱球隊今季將揀選青衣運動場為主場，繼續由主教練艾斯達維貫徹短傳入滲踢法。

當被問到為何當初有決心升班，Hanson笑言其實「唔係咁想上嚟」，但為了兌現和球員之間的承諾，決定毅然升超：「當初同球員承諾咗如果喺甲組有好表現，可以升到班嘅話就畀佢哋試吓，咁樣先證明我哋嘅計劃可行。」

為貫徹重用青訓的原則，「何Sir」指除一眾華人班底外，晉峰會沿用上季季中引入的費利浦薩、卡爾特納，並引進29歲中堅艾拔簡勞（Albert Canal Bartrina）。這位基羅納出身的西班牙球員曾效力西乙B的拉高斯迪拿、奧洛特等，更曾為西甲愛斯賓奴後備上陣一場，現正於香港酒店隔離。而土生洋將佐敦布朗因未有領取特區護照，今季會以外援身分註冊。

今季有數支球會散班，加上富力R＆F剛宣布退出，市場上將出現許多待業球員，惟「何Sir」稱暫時未有打算再簽入更多具超聯經驗的球員，陣中僅留用曾效力理文的羅俊仁和從東方龍獅借入茹子楠：「『茹子』細個跟過我踢波，7月時已經同佢傾，佢想有多啲機會出場，而且心態好好，希望佢可以帶動其他球員，畀佢哋知道踢得好係有機會踢到香港隊。」

自9月開始，晉峰已按足總防疫指引下復操，何信賢指球會已展開操練約3星期，但他坦言進度較正常的季前操練落後，因此最近已積極約戰友賽，包括上周「拍跳」南華，周四（15日）晚對過甲組高力北區，而周六（17日）早上將約戰香港飛馬。