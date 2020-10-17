默郡至激打吡 愛華頓2度落後逼和利物浦

周六(17日)晚英超頭場「默西賽德郡打吡」，愛華頓主場以2:2逼和利物浦，雖然開季所有賽事7連勝走勢斷纜，但在紅軍手上搶走1分已十分難得，利物浦經歷2:7大敗於維拉腳下後再度失分，加上華基爾雲迪積克受傷，損兵折將。

甫開賽利物浦先聲奪人，僅3分鐘，安德魯羅拔臣左路傳中，沙迪奧文尼近門撞射破網領先1:0，文尼上月底贏阿仙奴後確診新冠肺炎，經過2星期隔離治療康復後，今仗重返賽場立即交出「士哥」。不過紅軍中堅華基爾雲迪積克於6分鐘助攻埋門，被比克福特出迎剷傷退下火線，令防線變得不穩。最唔抵係VVD越位在先，雖然比克福特動作足以構成12碼，但球證唔會畀。

利物浦門將艾利臣比加仍然養傷，繼續由阿祖安卡斯迪路把關，唔係太穩陣，19分鐘，占士洛迪古斯右路開角球，米克堅尼前柱搶點成功頭槌破網，愛華頓扳平1:1。32分鐘愛華頓史密斯高文傷出，新加盟嘅賓葛菲特臨危受命披甲上陣，半場打成1:1。

下半場兩隊繼續鬥攻，愛華頓在占士洛迪古斯策動攻勢下不乏威脅埋門，先有卡維特利雲攻門被阿祖安卡斯迪路擋出，李察利臣頭槌中槌，紅軍唔輸有運。

72分鐘，一直堅守陣地嘅愛華頓出現失誤，中堅耶利文拿解圍誤傳，穆罕默德沙拿近門第一時間勁射破網，利物浦2:1再度領先，其後祖爾麥迪比頭槌攻門眼看必入，結果被比克福特神救。

81分鐘，盧卡斯迪治尼左路傳中，卡維特利雲門前壓贏祖高美斯頭槌建功，愛華頓扳平2:2，89分鐘李察利臣中圈粗野攔截艾簡達拿，直紅離場，之後佐敦軒達臣於90+2一度攻破對方大門，但翻看VAR後球證判詐胡，最終打成2:2完場，各得1分。