港超聯   標準流浪簽4森巴兵迎新季

港超聯周六（24日）展開2020至21年度的新球季，早前並未有參加復賽的標準流浪，為提升球員狀態，近來積極操練，總監李輝立於採訪當天透露球隊新季組軍和目標。

未有參加港超聯復賽的標準流浪，自9月開始便在每周通過病毒檢測的情況下復操，備戰新球季。總監李輝立指，管理層鑑於本港經濟受新冠肺炎疫情打擊、球市氣氛消極，為「接濟」更多本地球員，新季組軍會以華將為主。除引入林嘉緯、姚浩明、黃駿軒等具經驗球員外，還會從散班的佳聯元朗簽入鄧子均、黃晉軒和外援祖連奴。入籍兵僅留用基藍馬一人，意味安達、安基斯、迪達均會離隊，配合原有班底林學曦、盧兆崎、鍾昇霖等應付新球季。而鄧樂文和謝偉俊，則分別因正進行隔離檢疫及韌帶撕裂要休養而延遲歸隊「球會宗旨都係畀多啲新人踢，用以老帶新嘅陣容組成班底。至於基藍馬都踢過中超，依家都冇話為銀紙而踢，叫做回饋番當年我哋從喀麥隆帶佢嚟香港，呢啲就係情義啩。」Philip說。

李輝立又指，上季表現突出的巴辛和斯薩均不會留效，他稱：「球會Budget問題，佢哋要求帶埋家人嚟，但搵地方畀佢哋住比較困難，所以嚟緊搵嘅2個外援都係單身。」Philip所指的外援皆來自巴西，分別是33歲中堅杜格拉斯（Douglas Almeida Marques）和24歲前鋒奧古斯圖（Augusto Carvalho da Silva Neto），他們正等待入境署批出工作證。另外，前元朗隊長法比奧胞弟法蘭度將重投流浪，而流浪出身、現效力傑志的霍斌仁，亦曾打探過回歸母會的可能性，但以何種形式來投還有待雙方磋商。

自富力R＆F周三（14日）宣布退出港超後，Philip稱隨即收到不少「求助」電話，尋求落班流浪，其中包括年資較深的巴西裔球員，但他強調流浪的目標仍然是培育新星，富力球員未必符合球會口味，但暗示若部分流浪出身的球員最終真的無球會落班，管理層會再作考慮。另外，Philip還透露小將李鍶泓、黃本煒原本已簽約富力，但因散班事件將繼續留效。採訪當天，黃梓豪和李溢晉亦有現身，但Philip指他們僅屬跟操性質。