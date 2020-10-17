德甲孖寶開齋又如何？車路士又跌2分

周六晚英超賽事，車路士主場雖有德甲孖寶迪姆華拿及夏維斯相繼在英超開齋，無奈後防又大意失波，臨完場失守遭修咸頓逼和3:3，再失2分，門將阿列沙巴拿加及中堅葛迪蘇馬又孭鑊，後防有排執。

10分鐘迪姆華拿攻破對方大門，但越位在先判詐胡，5分鐘後迪姆華拿自己攞波舞埋龍門口，再勁射破網，今次球證冇得吹越位判詐胡，車路士領先1:0，亦係該德國國腳加盟英超首個入球。

一不離二，迪姆華拿又入波，30分鐘，佐真奴費路後場大腳送上前，迪姆華拿衝前單刀，挑過對方門將再用頭頂入成2:0。完半場前修咸頓破蛋，夏維斯中場失誤，查阿當斯得球後快傳丹尼艾格斯，後者順利射破阿列沙巴拿加十指關，追成1:2接近紀錄。

57分鐘，車路士輸個失暈波，葛特蘇馬回傳唔夠力，被查阿當斯單刀，阿列沙巴拿加出迎又封唔晒，雖然查阿當斯已經失位，但Kepa又解唔到圍，卒之畀查阿當斯攞番個波再勁射破網，修咸頓追成2:2，呢個失波車路士可以話自己攞嚟。

不過2分鐘後車路士又領先，迪姆華拿右路落底傳中，夏維斯近門輕易射成3:2，亦係佢征戰英超嘅首個入球。

戰至補時2分鐘，修咸頓死球攻勢，葛迪蘇馬頭槌解圍不遠，近日回巢嘅禾確特大腳抽射，維斯達加特門前加一頭批入，修咸頓逼和3:3完場。