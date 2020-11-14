心無雜念訓練　身心靈健康成江旻憓奮鬥主軸

世界頂級運動員的心理質素特別強大，即使面對「疫」境也能開導情緒找到出路，「劍擊天后」江旻憓（Vivian）今日（14日）出席在荃灣愉景新城的「全城新興運動節」活動時透露，從世界冠軍蒙爾侯珊的說話中領悟出一番道理，Vivian覆述該巴西劍擊手說「疫情讓她明白到不是因比賽而練劍，皆因她視這運動為一門藝術、一股熱情，人生中可隨時隨心地鍛鍊。」有所頓悟Vivian已能泰然地面對未來的挑戰。至於輪椅劍擊香港一哥陳浩源，被問到對東奧能順利舉行的信心時，則回應說：「作為運動員，只要有1%有機會去，我們也會準備100%。」

保持健康身體、心無雜念地訓練是Vivian努力向前的主軸，笑言世界排名降至第7「這不重要吧！」「我反而覺得自己進步了不少，『好似高咗』呢！教練教了很多新的動作，做到了令我很有成就感。」自從今年2月後，已獲奧運個人賽資格的Vivian已有9個月未有比賽，「目前專心一致地訓練，相比起很多疫情更嚴峻的地方，香港隊可以天天訓練已十分感恩，雖然我好期待比賽，但卻不心急。」

膝傷已康復的Vivian，下月將先參戰香港公開賽，亦瞄準明年3月成都的最後一站奧運計分賽，希望女子重劍隊能有好的表現，並藉着南韓隊躋身世界前四的話，香港隊則可以取得「亞洲排名第一」的資格，登上東奧列車。

至於目前在輪椅羽毛球世界排名第2的陳浩源，亦對個人首個殘奧十分期待，由於世界排名頭兩名可自動入圍，而他拋離第3位的分數有3倍，在比賽只餘下一站的情況下，35歲的陳浩源相信去到奧運的機會達「九成九」。「雖然對比賽的感覺有點兒生疏，不過我也會做好運動員的本份先，只要有1%有機會去，我們也會準備100%。」