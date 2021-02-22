瀕臨被炒！摩連奴口硬自封世界頂尖

熱刺1比2不敵韋斯咸後，暫時排英超第9，與前4位置落後9分，可能再度失落歐聯資格，而領隊摩連奴嘅被炒賠率亦升上4賠7嘅大熱門。不過摩連奴仍然口硬，自稱帶隊方式仍然係世界頂尖，不過隊內存在嘅問題，並非教練能獨自解決。

今季係摩連奴執教熱刺嘅完整球季，球隊亦曾一度升上榜首長達4周，又打入聯賽盃決賽，令球隊驚喜不已，可惜近期球隊戰績下滑，近6場聯賽1勝5負，排名急速滑落至第9位，不但爭標無望，距離重返歐聯嘅前4位置亦愈走愈遠。

雖然戰績低落，但摩連奴認為並未出現危機，因為球隊仍然好團結：「球員可能會悲傷同失望，但暫時唔係危機，因為我哋仲好團結，只係近期成績太差。」佢仲話：「比賽結果係好多因素造成，我同教練團隊嘅執教方法，仍然係世上最頂尖。」

至於如何止血，摩連奴坦言佢只係教練，無法獨自解決球隊問題，至於歐聯資格，佢就話只能寄望歐霸盃奪冠，就好似當年教曼聯咁，以歐霸盃冠軍身份重返歐聯。

英超領隊被炒賠率：

1. 摩連奴(熱刺) 4賠7

2. 無領隊被炒 1賠4

3. 鶴臣(水晶宮) 2賠11

4. 高普(利物浦) 2賠11

5. 布魯士(紐卡素) 1賠8

6. 艾拿戴斯(西布朗) 1賠12