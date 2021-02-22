港超聯　愉園天水圍飛馬欠交保險金遭禁賽

香港足球總會周一（22日）宣布，由於天水圍飛馬、愉園未有如期繳付有關「綜合保險保障協議」費用，被罰禁止參與今季港超所有賽事，直至繳清相關費用。而原定於今周三（24日）出戰「菁英盃」4強的愉園，無論如何都未能趕及上訴或繳清欠款，被判輸0比3，對手理文自動進身決賽。

足總周一（22日）發稿指，由於港超球隊天水圍飛馬、愉園在指定限期前，未有繳付有關「綜合保險保障協議」費用，被紀律委員會裁定違反香港超級聯賽，賽事章則B部第11條，將不能參與包括聯賽及「菁英盃」等所有港超賽事，而球會未能參與相關已編訂的賽事，將視作未能履行賽程論，按例被視作放棄比賽，判輸0比3。

同時為保公平性，以及有足夠時間予對賽球隊準備，足總判定即使球會繳清上述費用，激清後7天內皆不能參與所有賽事，換言之原定周三（24日）上演的「菁英盃」愉圖對理文賽事、周六（27日）愉園對東方龍獅的聯賽，以及周日（28日）天水圍飛馬對標準流浪的賽事，涉事球隊皆按例被判輸0比3。愉園在「菁英盃」4強的對手理文，將自動晉級。

愉園在今屆「菁英盃」6戰取得13分，躋身賽事準決賽，而上周六（20日）才戰畢對冠忠南區的賽事，並以2比0勝出。如今在4強戰賽前2天被取消資格，無疑令球員和球迷感到失望。

上述判決將於周二（23日）中午12時生效。根據紀律章程，上述球會有權就判決提出上訴。球會必須於紀律委員會判決生效時起計48小時（2021年2月25日中午12時前），以書面提出上訴。如球會提出上訴，該項判決仍須繼續執行，直至上訴委員會作出裁決為止。

相關消息傳出後，天水圍飛馬會方立即作出回應，表示因早前疫情嚴重，停擺多時一直未清楚何時復賽，加上新春假期，致會計部與足總之間產生了誤會。至於愉園球員則大表失望，個別情緒更受到困擾。