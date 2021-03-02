巴西新人王89分鐘建功　皇馬絕地搶分

近期狀態回勇嘅皇家馬德里，周二(2日)凌晨西甲主場鬥皇家蘇斯達陷入苦戰，落後情況下教練施丹作賭博式換人，一口氣換入3個21歲或以下前鋒入場博殺，最終喺完場前1分鐘靠雲尼斯奧斯祖利亞入波，以1比1逼和對手，保住超過1個月嘅不敗走勢，迎接周日(7日)作客榜首馬德里體育會嘅冠軍前哨打吡戰。

皇家馬德里有賓施馬同夏薩特繼續缺陣，雖然喺主場成功控制戰局，但埋門質素就好一般，馬里安奴戴亞斯曾頂中楣係最近磅，半場兩隊踢成0比0平手。換邊後，皇馬更加成為先失波一隊，樸圖55分鐘接應蒙利爾傳中為客隊先開紀錄。皇馬落後即刻變陣，施丹將成條鋒線馬里安奴戴亞斯、艾斯高同馬高阿辛斯奧收起，換入雲尼斯奧斯祖利亞(20歲)、洛迪高高斯(20歲)同曉高杜路(21歲)，3位年輕人即時令進攻活力加強，去到89分鐘終由雲尼斯奧斯祖利亞入波搶番1分。

皇馬失分後落後榜首馬體會5分兼踢多1場，嚟緊「打吡戰」已經成為非勝不可嘅賽事，教練施丹賽後表示：「我哋失咗2分，球隊今場創造好多機會但係把握唔到，皇家蘇斯達1次機會就入波，但我認為球員目前處於好好嘅狀態，我哋近6場比賽係5勝1和，聯賽仲有漫漫長路。」入波英雄雲尼斯奧斯祖利亞今場第100次為皇家馬德里上陣，成為球隊史上第1個喺2000年後出世嘅「百戰球員」，對馬體會嘅「打吡戰」有望再受重用。