港超聯　陳肇鈞轉投標準流浪

港超球會標準流浪周二（2日）宣布，簽入已經與前球會冠忠南區解約的中場球員陳肇鈞（Philip仔）。

28歲的陳肇鈞於2011至12年球季於深水埗出道，曾效力過橫濱FC（香港）、南華、東方龍獅。2018至19年球季轉投和富大埔後奪得港超聯冠軍，其後轉到冠忠南區發展，上季為南區上陣22場並攻入2球。

雖然「Philip仔」今季本來與南區有約，但盛傳因為合作問題季初起一直被投閒置散，更未有在港超名單中註冊。停擺期間，盛傳流浪首席顧問梁守志一直為這宗轉會向各方遊說，最終陳肇鈞與南區達成解約協議，與標準流浪簽約。

同稱為Philip的流浪總監李輝立對陳肇鈞的加盟感相當欣喜：「我一直好欣賞『Philip仔』，佢14、5歲已經跟過我哋練波，我曾出過信推薦過佢去巴西跟操，到佢返嚟我一直都有留意佢踢得又讀得書。今次返嚟係一種緣分，佢離開南區好多球會都搵佢，但佢最終揀呢度我都好驚喜。希望佢幫到我哋啲年輕球員，爭取成績之餘又可以搞得好球員氣氛。」他又感謝冠忠南區能夠成人之美：「過去一個月同『Philip仔』成日傾計，我哋無意同南區爭球員，最終達成協議就好多謝南區主席陳文俊同管理層，能夠遷就到球員畀佢發揮到所長，呢個要多謝南區嗰邊。」