NBA全明星賽　占士X「咖喱仔」有睇頭！

NBA全明星賽於香港時間周一早上開騷！有別於以往的「全明星周末」，今年各項賽事將於同一日完成，正賽前先舉行技巧賽及三分賽，而中場時段則上演入樽賽。2021年全明星賽由「杜蘭特隊」大戰「勒邦占士隊」，其中「大帝」勒邦占士與「咖喱仔」史堤芬居里這對經典「Matchup」終於「化敵為友」，於明星賽首度合作。這個畫面，相信球迷已經期待已久！

全明星賽是不少球員夢寐以求的舞台，今年的兩軍陣容經過幾番變動後終於正式出爐。因阿基里斯腱撕裂休戰長達18個月的杜蘭特今季於籃網強勢復出，憑平均29.0分、7.3籃板、5.3助攻的突出表現贏得球迷歡心，以東岸史上最高票數5,5567,106票當選隊長，惟他拉傷左腳再度無緣這個年度盛事。西岸「票王」勒邦占士則是第17次參加全明星賽，今季他交出平均25.8分、8.0籃板及7.8次助攻，帶領衞冕的湖人暫排西岸第3位。

雙方正選陣容由隊長選出，湖人「大帝」勒邦占士選了「字母哥」安迪杜甘普、「咖喱仔」史堤芬居里、「金塊長人」祖傑及獨行俠「金童」當錫，打造粒粒皆星的豪華陣容。至於杜蘭特則選擇其籃網隊友艾榮，配搭巫師得分王比爾奧及76人超級中鋒艾賓特等人，同樣有「睇頭」，而他另一個籃網隊友占士夏登則列後備。

最令球迷期待的，相信是「大帝」和「咖喱仔」在全明星賽破天荒合作。二人曾於2015至2018年，分別代表騎士和勇士4次於總決賽激戰連場，更在2018年明星賽擔當兩隊的隊長，今次兩大球壇「icon」合作，可謂話題十足。值得一提的是，「咖喱仔」的隊友亦包括盛傳拒絕勇士邀請、與公鹿天價續約的「字母哥」，今次二人聯手，能擦出什麼火花同樣是焦點所在。

原本聯盟有意讓熱火球星占美畢拿頂替受傷的杜蘭特，不過他因不滿隊友艾迪巴約未有入選而拒絕參賽，結果由溜馬大前鋒沙邦尼斯入選。另外由於太陽的布克對勇士一戰扭傷左膝，大會宣布退出全明星賽及三分賽，聯盟補選了爵士的康利出戰這兩項賽事。據《ESPN》統計，33歲的康利更成為NBA史上首位在生涯第14個球季才首次出戰全明星賽的球員。其爵士隊友紛紛為兄弟送上祝福，其中恩格斯說：「這是他爭取來的，他總是被人低估，這不該是他第一次入選明星賽。」

2021 NBA 全明星賽

日期：3月8日（一）

地點：亞特蘭大State Farm Arena

賽程：7:30am 技巧賽、三分賽；

9:00am 正賽（中場時段：入樽賽）

正選名單：

「勒邦占士隊」：勒邦占士、安迪杜甘普、史堤芬居里、當錫、祖傑

「杜蘭特隊」：比爾奧、艾賓特、艾榮、李安納、達頓