港超聯　奧利斯護法！標準流浪令傑志失分

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（14日）尾場對決，在球迷坐爆青衣運動場，今季首次高掛紅旗的情況下，派出丹恩奴域的傑志，遲遲沒能打破僵局，結果被有奧利斯把守最後大關的標準流浪逼和，最終雙方打成0比0各得一分。

今場看台氣氛熾熱，皆因賽事吸引大批球迷來到青衣運動場觀戰，開賽前球場外就舉出紅旗。雖然全場打氣聲主要來自「藍鳥」球迷，但比賽率先入局的，卻是標準流浪，

5分鐘，姚浩明罰球直射中人牆，皮球彈落亞加斯圖頭上，後上的盧均宜窩利抽射斜出。傑志其後站穩陣腳後，8分鐘，正選出戰的丹恩奴域，左路K角位與安永佳撞牆配合，後者殺入禁區傳中，可惜門前無人接應。25分鐘，鞠盈智左路傳中，丹恩奴域力壓法蘭度頂贏，可惜未能威脅流浪門將奧利斯。36分鐘，傑志博得禁區外罰球機會，鞠盈智主射被奧利斯飛到盡撲走。4分鐘後，丹尼左路傳中，後上入楔的巴爾拿無人看管之下一射高出。臨完半場前，丹恩奴域再有埋門機會，但被奧利斯擋出，雙方半場前未能打破僵局。

換邊後，傑志換入賓紀文及何振廷助拳，大部分時間「藍鳥」都對標準流浪形成圍攻之勢。62分鐘，丹恩奴域接應鞠盈智角球開出施頂高出。74分鐘，安永佳亂軍之中起腳射高，其後傑志再換入加維蘭加強攻勢。80分鐘，「藍鳥」發起幾波入肉攻勢，賓紀文禁區頂起腳射中橫楣，其後巴爾拿扭入禁區，起左腳施射，再被今場表現神勇的奧利斯撲出。89分鐘，安永佳主理禁區頂罰球直射彎過人牆，奧利斯最後時刻雙槌打出，為標準流浪化解危機。最終傑志未能在完場前打破缺口，遭標準流浪逼和0比0。

標準流浪今場能夠守和傑志，一班後防球員功不可沒，其中屢救險球的門將奧利斯，今場發揮神勇。要在面對強敵傑志的大戰中，為球隊把手最後一關，這位烏克蘭守護神，直言沒有感到特別大壓力：「無論係邊個對手，對我嚟講每場波都係一樣，唔會有重要或者冇咁重要嘅，場場波我都會去到盡去撲每一球；可以同傑志對壘，同強敵交手，當然係好事，但我冇特別去對待呢場比賽。」

至於標準流浪教練之一的賴嘉輝，賽後坦言對取得1分感到滿意：「上場贏晉峰之後，球隊信心提升咗，見到呢場波，球隊紀律同信心，比之前都加強1唔少。」他坦言賽前部署，就是逼使傑志多利用高空攻勢，並因此決定派出身高接近2米的奧利斯把關：「我哋中間收得好密，希望傑志將波分去兩邊，再用高波傳入禁區，我哋基藍馬同法蘭度頭槌好好，所以每次都可以頂贏；我哋都決定搵高大嘅守門員，讓後防減少收壓。」他希望球隊能夠維持這股氣勢，日後在其他比賽繼續搶分。

傑志總監兼總教練朱志光，賽後對球隊今場的拼勁表示肯定，但坦言進攻方面有改善空間：「啲球員係落力嘅，90分鐘內都不斷諗辦法，去撕破對手防線，奈何對面擺咗好多防守球員。」他承認球員在進攻期間缺乏耐性，亦認為青衣運動場場地比較狹窄，限制了球隊發揮。

傑志被逼和後失分，未能拉開榜首優勢，踢滿全場的後衞丹尼，賽後直言對結果感到失望，並表示剛剛與東方龍獅惡鬥過後，球隊表現難免有所影響：「我哋知道今場會好棘手，因為啱啱（與東方龍獅）踢完場大戰，我哋製造出唔少攻勢，我自己都有幾次入波機會。」