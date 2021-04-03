【3X3籃球賽】港同破宿命！N次對壘首挫漢華

「蘇黎世保險香港學界3X3籃球挑戰賽」周六（3日）在修頓場館續戰，中學女子組爆發港島區D1學界比賽戲碼，由港大同學會書院惡鬥漢華中學，雙方在十分鐘的比賽時間內打成8比8平手，最終港大同學會書院憑陳詩琪的黃金入球勝出比賽，首度擊敗漢華中學，取得8強賽的入場券。

港大同學會書院和漢華中學在港島區學界比賽已多次碰頭，港大同學會未嘗一勝，兩支球隊在「蘇黎世保險香港學界3X3籃球挑戰賽」再度對壘，與樂善堂王仲銘中學同處G組。港大同學會賽前決心要破宿命，而小妮子們亦在球場上展現決心，和漢華打成均勢，在限時10分鐘的比賽內打成8比8平手，比賽隨即加時並由率先取得2分的球隊獲勝。兩隊為求打開勝利之門均不斷在外線起手，港大同學會曾在加時初段有兩次罰球機會，不過陳詩琪兩罰全失，雙方教練在場邊不絕地叫囂「唔好心急，一分一分入都可以㗎！」最終港大同學會的陳詩琪將功補過，在外線投進關鍵的兩分球，結束比賽。她們其後對戰同組的樂善堂王仲銘中學亦順利以21比7勝出，有驚無險地殺入8強。

投進致勝一球的陳詩琪，笑說自己於比賽前徹夜輾轉反側，腦袋的容量全都被比賽填滿，「對上一場比賽已是去年初的港島區D1的季軍戰，太久沒打過比賽實在是好緊張，本來想早點睡，可是臨睡前收拾用品後，我反覆檢查了很多遍，很怕帶漏了物品不能落場打比賽。」

一年後再迎來比賽，忐忑是人之常情，讓她更緊張的，是因為要在漢華身上取得首場勝仗，「贏漢華是但一直可能都覺得港島區只得漢華和英華兩隊強隊，所以我們也很努力地去證明自己同樣具競爭力。」所以港大同學會的隊員一大早就到達球場熱身，「大家都是第一場比賽，鬥的是入局速度和狀態。」陳詩琪和隊長李玟瑩合力攻入8分，在加時階段兩記罰球都無功而還，她說「一個字：頹。」但她並沒有因而信心鋭減和心急，捉緊一次機會在外線起手，「當時我不敢想太多，已經準備好跑入籃底再搶波，怎料入了，我自己即時『Yes』了一下！」

同日，青中A、Little Hunter和匯基書院（大坑東）亦取得晉級8強的資格。

「蘇黎世保險香港學界3X3籃球挑戰賽」中學女子組8強形勢

英華女學校 對 青中A

匯基書院（大坑東） 對 Goal Digger

港大同學會書院 對 Little Hunter

POKOK 對 Toughness