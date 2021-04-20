「廣州打吡」踢足　陳俊樂幫廣州城拎到1分

「廣州打吡」陳俊樂8個月後再獲上陣機會！周二（20日）晚中超揭幕戰，港足代表「樂仔」陳俊樂，獲新主帥范加斯特安排正選上陣，結果廣州城先落後1球下，下半場一度反超前廣州隊，可惜比賽尾段被對方追和。最終廣州城在「樂仔」踢足全場下，作客以2比2打和廣州隊，各得1分。

廣州城今季陣容變動很大，外援連拿天奴、列查路施夫高域等悉數離隊，今仗正選陣容只有前布拉加翼鋒古靴美1名外援。相反廣州隊雖然有星級外援保連奴，以及泰利斯卡未能趕及歸隊，惟仍有隊長鄭智、艾傑臣及阿蘭等主力坐陣。

由於兩隊實力有一定差距，廣州城今仗排出5後衞陣式，令廣州隊開賽初段攻勢頻頻。3分鐘這支上屆中超亞軍禁區外搏得罰球，艾傑臣操刀僅被門將擋出底線。7分鐘更率先打開記錄，廖力生右路傳中，前鋒阿蘭尾柱頭槌建功，廣州隊領先1球。「樂仔」今仗在中場助攻助守，17分鐘更間接替球隊製造入球，他在中場傳給黃政宇，後者隨即傳中導致對方球員嚴鼎皓擺烏龍，廣州城將比數追平。廣州隊之後積極進攻，26分鐘，陳俊樂後場解圍不遠，廖力生射門被守衞擋出底線。上半場尾段廣州隊錯失黃金機會，嚴鼎皓禁區內被踢跌，可惜高拉特十二碼宴客，最終半場兩隊踢成1比1平手。

下半場廣州隊換入射手高拉特銳意加強攻力，51分鐘卻被廣州城偷襲得手，古靴美右路傳入禁區，隊長葉楚貴近門撞入，廣州城反超前2比1。65分鐘廣州城後衞常飛亞被指禁區內犯手球，惟經過視像助理裁判(VAR)查看後，最終判決被推翻，廣州城得以逃過一劫。86分鐘廣州隊終於取得入球，嚴鼎皓大腳斬入禁區，後備入替的吳少聰頭槌破網。比賽尾段今仗防守相當落力的「樂仔」雖然抽筋，惟無阻廣州城於揭幕戰，作客以2比2賽和勁旅廣州隊。