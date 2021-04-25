劍擊東奧資格賽　只差一點點！羅浩天決賽飲恨

劍擊亞洲及大洋洲區東京奧運資格賽4月25至26日於烏茲別克塔什干舉行，賽事冠軍將獲得東京奧運入場券。香港劍擊隊派出4人出戰，其中男子佩劍代表、亞運3面銅牌得主羅浩天於首日賽事登場成功殺入決賽，可惜最終以7比15不敵世界排名第44位的東道主劍手，與東京奧運擦身而過。

香港劍擊隊早前於男子花劍及女子重劍取得8張東京奧運入場券，港隊再於亞洲及大洋洲區東京奧運資格派出兩男兩女力爭奧運個人賽入場券，包括男、女子佩劍的羅浩天、林衍蕙、男子重劍的何瑋桁及女子花劍的張楚瑩。羅浩天於首日賽事登場，世界排名68位的他先在分組賽以4勝晉級，其後在8強以15比13險勝世界排名49位的越南劍手Vu Thanh An，再在4強刺走泰國的Voragun Srinualnad。只差一勝就能登上奧運列車的他最終在決賽以7比15不敵烏茲別克的Sherzod Mamutov飲恨。

至於女子花劍的張楚瑩不敵東道主劍手Yana Alborova8強止步，而男子重劍的何瑋桁則在16強不敵沙地阿拉伯的Jawad Aldawood出局，女子佩劍的林衍蕙將於明日登場。