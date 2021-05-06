全英決戰！車路士擊倒皇馬　同曼城爭冠

歐聯「全英決戰」誕生！周四(6日)凌晨歐聯4強次回合大戰，車路士主場2比0技術性擊倒皇家馬德里，兩回合合計贏3比1殺入決賽，將會同另一英超勁旅曼城爭奪冠軍寶座。今次係繼2008年(車路士對曼聯)同2019年(利物浦對熱刺)後，歐聯史上第3次上演全英超決賽，車路士主帥杜曹亦成為首個連續2年帶領唔同球隊入歐聯決賽嘅領隊。

首回合作客踢成1比1，車路士今場只要唔失波就可以晉級，球隊亦一改控球踢法，全場只有37%控球率，不過反擊威脅力就遠勝皇馬。迪姆華拿18分鐘曾經入波，但被判越位在先食詐胡；28分鐘夏維斯挑射中楣，迪姆華拿門前補一頭頂入。皇馬今場攻門唔多，加上車路士門將艾度亞文迪演出穩定，令皇馬束手無策，完場前5分鐘車路士再有美臣蒙特入波，鎖定決賽資格。

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今次係車路士史上第3次殺入歐聯決賽，佢哋將會同曼城對壘，爭取重溫2012年捧盃好夢。車路士領隊杜曹上季帶領巴黎聖日耳門殺入決賽，今季季中接掌車路士再一次闖入最後決戰，成功創造歐聯歷史。呢位德國名帥賽後表示：「我以呢隊波為榮，我一直感受到球員對勝利嘅渴求，由第1日嚟到已經發現到佢哋嘅勇氣同決心，我哋要去伊斯坦布爾將冠軍帶走。」

歐聯決賽之前出現過2次「全英決賽」，車路士亦曾經有份參與，2008年車路士同曼聯爭奪冠軍，雙方踢到互射12碼分勝負，車路士因為泰利經典「跣腳」而飲恨，今次當然希望可以有美滿結局。