曼聯輸波入決賽　蘇斯克查破咒創紀錄

蘇斯克查首次領軍入決賽！曼聯周五(7日)凌晨歐霸盃4強次回合賽事，作客以2比3輸畀羅馬，但兩回合合計仍然贏8比5晉級，將會同維拉利爾爭奪冠軍。蘇斯克查上任後4次去到準決賽都出局，今次終於打破魔咒，同時成為曼聯史上首個分別以球員同領隊身份出戰歐洲賽決賽嘅人。

曼聯首回合主場大勝6比2，今場原本以為係例行公事，勢估唔到羅馬踢到如狼似虎，一開波就瘋狂搶攻，全場19次攻門有12次命中目標，若非曼聯門將迪基亞屢救險球，隨時會有意想不到賽果。曼聯除咗多謝迪基亞外，卡雲尼亦再做英雄，呢位烏拉圭前鋒39分鐘逆境下為曼聯入波領先，換邊後羅馬由迪斯高同白賴仁基斯坦迪入波反超前，卡雲尼68分鐘再入波追成2比2，羅馬完場前7分鐘靠阿歷士迪尼斯擺烏龍贏3比2，但難逃出局命運。

蘇斯克查執教曼聯後，上季曾經喺歐霸盃、英足盃、英聯盃4強出局，今季亦再一次喺英聯盃4強倒灶，今次歐霸盃終於「破咒」殺入決賽，令蘇斯克查成為首個以球員同領隊身份帶領曼聯入歐洲賽決賽嘅人，呢位挪威主帥賽後表示：「我哋可以入決賽，係因為有一個世界最佳之一嘅1號(迪基亞)，同一個成日入波嘅9號(卡雲尼)，如果唔係呢場波可能會係6比6。」