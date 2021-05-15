迪利阿里識玩　搭上哥迪奧拿千金當眾激吻

今季喺熱刺淪為大後備嘅迪利阿里，今年初因被指過份沉迷玩Online Game，被拍拖多年嘅名模女友Ruby Mae狠飛，正當大家以為佢事業情場皆失意，原來呢位25歲中場已經秘密搭上新女友，日前更被影到喺夜店旁若無人咁激吻，而女主角竟然係曼城領隊哥迪奧拿嘅千金Maria！

據英國《太陽報》報道，迪利阿里日前被發現同Maria去一間天台酒吧，兩人傾咗幾個鐘頭，雖然現場有過百個客人，但兩人愈傾愈親密，更加當眾激吻，有現場賓客表示：「佢哋完全唔介意畀人睇到，就好似全世界得佢哋兩個一樣，其他人行過眼望望都冇所謂，有如蜜月期中嘅情侶。」

報道指迪利阿里同20歲嘅Maria係上個月先至認識，但發展得好快，雖然Maria同朋友講佢哋只係朋友，但當眾激吻明顯已經係非一般友誼。Maria係哥迪奧拿3個仔女中「大家姐」，佢經常會喺社交網分享潮流資訊，已經累積咗一批粉絲。迪利阿里今次唔單止抱得美人歸，如果之後有「未來外父」關照，話唔定事業仲可以重新起飛添！